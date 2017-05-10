即巿股評 港股直擊

噚日打完隻稿大約10點半到，見個市補完噚日朝早個上升裂口之後就嗱嗱聲送隻恒指牛(68350)入市；去到11點到，即係隻稿見街啦，恒指5分鐘圖見到個市已經爬返上去，仲高過朝早開出嚟嗰吓開市價，一個「U」型格局已經完成。無幾耐仲破埋「U」型頸線兼一級一級咁向上行，下晝兩點半到財經台同事開會時就見到原來有傳國家隊喺「一帶一路」國際合作高峰論壇期間準備維穩，怪不得個市炒到火紅火綠啦，噚日mark出嚟個保歷加通道頂部24876點臨尾嘅時候抵壘，本來諗住可以玩一兩日嘅恒指牛(68350)，結果變成即日鮮。

今朝港股再升，開市升42點，報24931點；不消5分鐘就衝咗上去25000點樓上，呢啲時候如果有任坊間任何一隻新聞或財經app，個電話都會響一響話你知呢個消息，事關我都有份企喺地鐵出閘位嗱嗱聲做嘢，響你電話一吓，反正隻恒指牛(68350)都已經噚日食咗。依家10點4分，返到公司開晒機，見到恒指5分鐘圖喺今朝開市時出現咗一個上升裂口，但係呢啲咁火紅火綠嘅時候都真係唔好咁快期望佢補呢個裂口，都講過裂口嘅嘢同君子報仇一樣，大家都係「十年未晚」。

家吓恒指愈升愈有咁款，噚日追唔切嘅錢今日有理無理都照追，依家10點9分，恒指做緊25058點，而保歷加通道頂係25040點，呢個頂點都穿架啦，但關鍵在於保歷加通道口拓闊緊喎，即係話就連保歷加通都比位個市向上行。呢啲時候唯有用Fibonacci去畫圖。

望到電視機條直簽話恒指創21個月高位，咁個日線圖嘅年期就拉遠啲，由2015年到依家，再喺個圖用呢個範圍內最高個點(即係2015年4月27日高位28588點)同埋低位(即係2016年2月12日低位18278點)拉個Fibonacci出嚟，由低位向上反彈計，0.618個位就大約係24821點，又即係話噚日臨尾市上到24800點，跟手穿埋呢個0.618嘅Fibonacci阻力；若然用返2015年大時代之後大市向下行嘅步級再度嘅話(其實即係將條Fibonacci由當年高位畫一個向下嘅量度跌幅)，暫時你可以mark住26261.04呢個水平[28588-(28588-18728)X0.236]。

世事真係咁美好？乜唔係傳統智慧會出現「五窮」架咩？又坦白講，數係咁計啫，睇埋恒指牛熊證街貨圖先啦。依家10點26分，恒指現價25020點，向上望熊證24900至24999點嗰1404張期指嘅熊證喺開市無耐已經戰死沙場；再向上數就係25000至25099點，按照恒指暫時最高做過25076點計，即係話呢度嗰1159張期指嘅證都死咁一大半；再向上數25100至25199點，呢度都有1068張期指，算係目前嘅貼價兼重貨區。向下嘅話最近現價嘅重貨區講緊喺24500至24599點，呢度先得嗰30張期指咁大把，就同現價爭成500點差距，費事計。

咁樣睇個圖，加埋上文講嘅Fibonacci，係咪一個好係入Call買牛嘅樣呢？但你諗深一層，升到咁，你問問你身邊有無人會同你講：「梗係反手買跌啦，就算個市繼續上呀，但點都要回一回氣架！」佢咁講唔係無道理架，因為日線圖上SlowSTC(14,3)嚴重超買中，只係%K線仲未穿條%D線啫。

不如咁，短時間再追升嘅話，除非你快手，咁你就可以搵啲超高槓桿，極度貼價嘅恒指牛嚟快買快賣，否則都真係怕唔多肉食，呢一水有啲似魚尾，唔係無肉但好多骨；等掉頭跌又唔係時候，開咗市都成個鐘，依家恒指都仲係25000點邊度無咩大幅度上落，噚日都割咗禾青，今日乖乖地做塘邊鶴好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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