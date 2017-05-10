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今日 10:37 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】鐵建股領前 建材股回吐

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「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本月14日至15日在北京舉行，鐵建H股昨日午後發力，今早升幅領前大市。

中交建(01800)曾升4.1%，現升3.5%；中鐵(00390)升3.4%；中車(01766)升0.8%；中車時代(03898)升1.7%；鐵建裝備(01786)升1.1%。

不過主要建材股回吐，安徽海螺(00914)跌0.2%；華潤水泥(01313)跌1.9%；金隅(02009)跌1%；中建材(03323)跌2.3%。

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