港股直擊 即巿股評

創維數碼(00751)逆市低開5.6%，甫開曾低見4.16元，跌幅6.3%，最新跌4.7%，成交額3450萬元。

集團發盈警，預期截至3月底止年度溢利將按年大降約40%。去年同期溢利為21.7億元。另外，集團4月份在中國市場的電視機銷售量為60.1萬台，按年減少9.21%；海外市場方則銷售40萬台，下跌8.68%。

花旗最新下調創維數碼評級至「中性」，目標價由6.6元大削34.8%至4.3元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。