訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:33 港股直擊 即巿股評

【異動股】創維挫逾6% 盈警後遭花旗降評級目標

放大圖片

創維數碼(00751)逆市低開5.6%，甫開曾低見4.16元，跌幅6.3%，最新跌4.7%，成交額3450萬元。

集團發盈警，預期截至3月底止年度溢利將按年大降約40%。去年同期溢利為21.7億元。另外，集團4月份在中國市場的電視機銷售量為60.1萬台，按年減少9.21%；海外市場方則銷售40萬台，下跌8.68%。

花旗最新下調創維數碼評級至「中性」，目標價由6.6元大削34.8%至4.3元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。