即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，並以近全日高位收市，全日波幅340點。恒指收報24889點，升311點或1.27%，成交金額 710.47億元。國指收報10128點，升146點或1.47%；上證收報 3080點，升1點或0.06%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭收市，最高升至24889點，創2015年8月12日以來高位，收市水平亦升穿保歷加通道頂部。指數雖向好，但大市上升股份只832隻，下跌669隻，市況未如指數般強。

外電引述未具名消息人士報道，中國證監會周一分批召集券商資管開會，明確對集合資管產品主要是進行整改，而非清理。中國一季度境外投資者對境內金融機構直接投資凈流出12.89億美元。

美國3月份職位空缺數升6.1萬，至574萬，創8個月新高。不過，美國商務部部長羅斯接受媒體訪問時指出，美國今年無法實現3%的經濟增速；若特朗普新政到位，明年可能實現成長目標。特朗普突然宣布解僱聯邦調查局 (FBI)局長科米，消息震撼美國政壇。美股三大指數個別發展，標指及道指回軟，納指再創新高。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，但早市或波動，有望挑戰25000大關。

中國國家統計局將於今天上午9:30公布4月CPI及PPI數字，市場預料CPI同比上漲1.1%，3月漲幅為0.9%；PPI料同比上漲6.7%，低於3月漲幅7.6%。中國央行最快今天公布4月信貸數據，市場預料社會融資規模增量料從3月的2.1萬億元人民幣降至1.15萬億元，新增人民幣貸款料從3月的1.02萬億元降至8150億元，M2料同比增長10.8%。

個股介紹：

東陽光藥(01558)的主要業務為在中國從事藥品生產及銷售。

集團日前宣布，其新藥研發團隊自主研發的治療用生物製品門冬胰島素原料藥、注射劑及預混30劑型，近日成功獲得中國國家食品藥品監督管理總局頒發的臨床試驗批件。

糖尿病是一種代謝失調疾病，因其特徵是胰島素抵抗或完全╱相對缺乏胰島素，而導致血液中的葡萄糖升高（高血糖）。門冬胰島素是一種速效胰島素類似物。人胰島素是由兩個多肽鏈(A鏈和B鏈)通過兩個二硫鍵連接而成，門冬胰島素是將B鏈28位的脯氨酸更換為門冬氨酸製成，在保留了降血糖作用的同時降低了分子聚合能力，從而能使降血糖作用快速發揮。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率14.8倍，周息率1.35%。股份上日收報17.72元，上望20元，止損設於 17元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。