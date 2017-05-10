即巿股評 港股直擊

港股昨日尾市突然發力向好，市傳中國證監會將透過滬深交易所，在「一帶一路」峰會期間(2017年5月9日至16日)，管理好客戶的交易行為。消息人事更指出，期間一些對市場有影響的操作，都會受到更為嚴格的監管。此外，「國家隊」資金亦已準備好在必要時入市，保持股市穩定。雖然傳聞並沒有提及香港股市，但昨日尾市的走勢，很明顯是由中資股帶動，或多或少增加了傳聞的可信性。

A股憧憬有「國家隊」支持，同時也令估值較低的H股變得更加吸引，造就了炒AH差價的機會。整體而言，在中資股的帶動下，恆指出現破位走勢，同時也有望帶旺港股氣氛，就連相對落後的港交所(00388)也動起來，相信港股成交轉活的日子應不遠矣。一旦港股成交增長，最先受惠的會是港交所，然後就是本地的證券商。在芸芸證券股中，以從結好控股(00064)分拆出來的結好金融(01469)，較具留意價值。

結好金融成為於1988年，是香港證券行業的老行專之一。集團於去年4月8日從結好控股分拆出來上市，招股價每股1元。在上市初期，股價一度升至1.28元，但之後走勢回軟，回軟至1元上下徘徊。就在集團上市一周年之際，股價突然發力向上，跑贏其他同業。結好金融表現強勢，相信因為其估值吸引，有機會成為內地資金併購的對象。

截至去年9月底止上半財年，結好金融業績表現算是相對不俗，收益下降27.6%至1.96億元，純利倒退29.3%至1.27億元，主要因為期內香港股市受到市場負面因素影響，走勢波動，平均每日成交額為655億元，較2015年同期的1324億元大減50.5%。由此看來，集團上半財年的業績倒退主因整體市場的不可控制因素所致；而且，其倒退程度不及市場大，可見公司的管理甚佳。

PB低於1倍

另外，截至去年9月底，集團手頭現金3.39億元，並無借貸，財務健康；資產淨值為35.5億元，以上周五收市價1.24元，市值31億元，較資產淨值仍有折讓，即PB低於1倍。但其他同業如英皇證券(0717)、第一上海(0227)、耀才證券(01428)的PB大多為1至2倍，反映結好金融的估值較同業吸引。結好金融現時的市值約31億元，對有一定規模的內地證券行而言，是一個相對適合，同時估值合理的選擇。對香港投資者而言，在估值吸引及股價向好的支持下，投資者也可留意一下有否「搭順風車」的機會，作順勢操作。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞