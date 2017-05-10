港股直擊 即巿股評

港股昨日急升逾三百點，再創21個新高，恒指尚未超買，短期有力挑戰25000點心理大關。

隔晚美股個別發展，納指連續三日創收市新高，收市升0.29%，報6120點。道指先高後低，收市跌36點或0.17%，報20975點；標普跌0.1%，報2396點。市場關注的消息包括：北韓駐英國大使宣稱該國將繼續進行第6次核武試驗；特朗普解除FBI局長科米職務；堪薩斯聯儲總裁希望今年開始縮表；德國財長料歐洲央行很快開始利率正常化。

美股近期表現向好，原因是大多數公司公布的季度業績好於預期。據FactSet統計的資料顯示，在截至上周五已公布季績的標普500指數成分股公司中，有75%的盈利都超出分析員預期。

隔晚油價下跌，主要是利比亞產油量上升到兩年半以來最高水平，以及美國原油產量明年預料會上升到歷來最高水平。紐約6月期油跌55美仙，收市報45.88美元一桶。然而，其後美國公布上周API原油庫存意外大降578.9萬桶，市場原先預期減少180萬桶，油價今早亞洲時段回穩，紐約期油在每桶46美元之上爭持。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.8元，較本港上日收市跌0.35元。中移動(00941)ADR收報85.2元，升0.4元。國壽(02628)ADR收報23.91元，升0.26元。隔晚原油價格偏軟，「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.25元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.3元，跌2仙；中海油(00883)ADR收報8.9元，跌1仙。

ADR港股比例指數報24956，較周二恒指收市升67點。恒指昨日在多隻權重股帶動下急升311點，報24889點，再創21個月新高，14天相對強弱指數(RSI)升至64.45，仍未超買，短期有力撲上25000點大關。騰訊(00700)昨再破頂，收市報250.8元。不過，大市近日整體升勢欠全面，內部質素有待改善。內地今天將公布4月通脹數據，市場預計工業生產者出廠價格指數(PPI)同比升幅放緩至6.7%。另外，「一帶一路」國際高峰論壇下周初舉行，昨日下午外電傳出國家隊預備好資金必要時入市維穩，A 股昨日終止五連跌，留意今日表現。

焦點股份

港交所(00388)：今日將公布首季業績，股價昨日抽升2.5%，重上50天線。市場關注港交所推出商品期貨以及有關「債券通」的消息。

創維數碼(00751)：發盈警，預期截至3月底止盈利將下跌四成，主要由於原材料價格及人工成本大升，以及市場競爭等因素。

泛海酒店(00292)：發盈喜，預期截至3月底全年盈利將大幅增長。主要因為金融資產投資，錄得的公平值收益，有大幅增長。

今日有多家公司舉行股東大會，包括九倉(00004)、電能實業(00006)、長建(01038)、聯通(00762)等。

中芯國際(00981)：將於今日公布首季業績。