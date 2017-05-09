港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數靠穩，納指再創收市新高。港股昨日反彈101點後，今日早段表現反覆，尾段傳出「國家隊」於「一帶一路」峰會期間準備隨時入市維穩，推動恒指走強，U盤更嘜至全日高位。

恒指高開79點，開市後即告回軟，上午10時15分後倒跌，最多跌28點，見24548點全日低，於10天線(約24558點)水平見支持，其後掉頭升過百點，上午最多升110點，中午高收86點，午後升幅進一步拉闊，3時後突破5月2日造出的24773點高位，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報24889點，升311點或1.3%，創2015年7月24日以來收市新高，連升兩日累飆412點或1.7%。大市今日逾800股份上升，下跌股逾600隻。

全日成交額710.47億元，較上日增加約43.33億元。

國企指數收報10128點，升146點或1.5%。國指兩連升累飆202點或2%。

恒指即月期貨收市升293點或1.2%，報24744點，低水145點。

A股反覆高收，滬指升0.06%；深指升0.53%。兩市成交額約3483億元人民幣。另外，外電引述知情人士透露，中國證券監管機構透過滬深交易所，要求券商在「一帶一路」峰會期間，管理好客戶的交易行為，由今日起至16日期間會受到更為嚴格的監管，而「國家隊」資金亦準備好在必要時入市保持股市穩定。

歐洲三大股市最新續造好；美國道指期貨最新升13點，報20954。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市報250.8元創上市新高，升幅2.5%，集團下周三將公布季績，獨力貢獻大市69點。金融股造好，友邦(01299)升1.7%；滙控(00005)升0.5%；明天公布季績的港交所(00388)升2.5%；建行(00939)升1%；工行(01398)升0.6%；中行(03988)升1.1%；國壽(02628)升2.6%，7股貢獻大市121點。相反，50隻藍籌中只有旺旺(00151)跌1.5%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

電力相關股：外電引述消息人士報道，當局考慮把8家主要火電和核電企業，合併重組為3家，其中一個選項是神華、中廣核和大唐合併為一家公司；華電、國電和中核合併為一家公司；華能和國電投合併為一家公司。本港上市相關股見飆高，中廣核電力(01816)升2.6%；華能國際電力(00902)升6.7%，為表現最好國指成分股；華電國際電力(01071)升7.3%；大唐發電(00991)急升15.6%。其他電力股亦受帶動，華潤電力(00836)獲高盛上調目標價，收市升5.5%，為表現最好藍籌；風電股龍源電力(00916)升2.6%；中國電力(02380)升2.4%。

科網及軟件股：美國納指創新高，美國上市的京東亦破頂，本港科網及軟件股亦見支持。龍頭騰訊破頂，金蝶(00268)升2.5%；網龍(00777)升2%；金山軟件(03888)已申請分拆旗下北京辦公軟件於深圳創業板上市，收市升3.8%；雲遊控股(00484)升2.2%；擎天軟件(01297)升2%；中軟國際(00354)升2.5%。

鐵建及建材股：一帶一路高峰月中於北京舉行，此板塊近期相對弱勢，H股今日午後發力，中交建(01800)升2.3%；中鐵(00390)升0.6%；中鐵建(01186)升0.9%；中車時代(03898)升1.2%；中國通號(03969)升0.7%。建材股升勢更明顯，華潤水泥(01313)升5.1%；安徽海螺(00914)升1.6%；金隅(02009)升4.7%；中建材(03323)升4.8%；聯塑(02128)升1.3%；馬鋼(00323)升2.7%；鞍鋼(00347)升1.6%。

焦點股份

理文造紙(02314)：集團5月以來已進行3次回購，共回購近800萬股，當中昨日回購13萬股。股價見兩個月高，收市升5.7%，成交額2.47億元。另一紙業股玖龍紙業(02689)亦升7.7%，成交額2.62億元。

大唐潼金(08299)：股份自2010年11月11日起停牌近6年半，今早復牌一度大瀉61.8%，收市挫49.1%，為跌幅最大港股，成交額1.28億元。集團已完成2供1供股集資、債務資本化及債務清償安排。

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