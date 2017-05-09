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今日 16:29 港股直擊 即巿股評

U盤嘜高 恒指收市急升311點

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隔晚美國三大指數靠穩，港股昨日反彈101點後，今日下午顯著飆高，收市競價時段嘜至全日最高位，並創逾21個月收市新高。

恒指高開79點，甫開升幅收窄，上午10時15分後倒跌，最多跌28點，見24548點全日低，於10天線(約24581點)水平見支持，其後轉升過百點，半日最多升110點，中午升86點，午後進一步走強，下午3時後突破5月2日造出的24773點高位。恒指收報24889點，升311點或1.3%，創2015年7月24日以來收市新高。

國企指數收報10128點，升146點或1.5%。

大市成交額710.47億元。

騰訊(00700)成交額最高，金額48.88億元，股價收市報250.8元創上市新高，升幅2.5%。

盈富(02800)成交額19.08億元排第二，股價收市升1.2%。

恒生H股(02828)成交額16.01億元排第三，股價收市升1.3%。

外電報道內地考慮把8大火電及核電企業合併重組為3家大型企業，市場炒作中資電力股，華潤電力(00836)獲高盛升目標價，收市升5.5%%，為表現最好藍籌；華能(00902)升6.7%，為升幅最大國指成分股。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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