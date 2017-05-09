港股直擊 即巿股評

上證指數低開高收，結束五連跌，全日收報3080點，升1點或0.06%，成交1527.96億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘118.59億元，用11.41億元或8.8%。

市場炒作電企重組，大唐發電A(601991.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。另外，華能國際(600011.SH)升6.44%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於下午4時09分，額度剩餘89.04億元，用15.96億元或15.2%。