紙業股股價跑出，理文造紙(02314)曾升6.7%，見6.56元創兩個月高，突破50天線，現升6.5%，成交額1.65億元。
集團5月以來已進行3次回購，共回購近800萬股，當中昨日回購13萬股。另外，股份周五(12日)將進行0.11元末期息除淨。
玖龍紙業(02689)曾升7.7%，見8.8元，現升7%，成交額1.62億元。
晨鳴紙業(01812)升1.9%，其A股(000488.SZ)跌1.66%。
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