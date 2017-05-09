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今日 14:37 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】理文造紙突破50天線 玖紙升近8%

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紙業股股價跑出，理文造紙(02314)曾升6.7%，見6.56元創兩個月高，突破50天線，現升6.5%，成交額1.65億元。

集團5月以來已進行3次回購，共回購近800萬股，當中昨日回購13萬股。另外，股份周五(12日)將進行0.11元末期息除淨。

玖龍紙業(02689)曾升7.7%，見8.8元，現升7%，成交額1.62億元。

晨鳴紙業(01812)升1.9%，其A股(000488.SZ)跌1.66%。

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