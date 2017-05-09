港股直擊 即巿股評

滙豐證券發表內地水泥股報告，指全國整體水泥平均價格維持高企，行業首選中國建材(03323)。

滙證指，本土水泥需求在5月初維持穩定，全國高端水泥售價按周上升1%，個別公司暫停或減少水泥生量，帶動全國水泥整體向好。該行指，「一帶一路」國際高峰論壇將於本月中舉行，位於河南、北京、河北、天津、山東及山西將先後暫停水泥熟料生產，以確保期間北京空氣質素得以改善。

滙證維持中國建材「買入」評級，目標價7元，相當於預測市賬率0.8倍，目標價較現價有五成四上升空間。

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