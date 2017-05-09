即巿股評 港股直擊

歐美股市冇乜動靜，港股則連續第二日反彈，上半場繼續做好。恒指今早高開79點，見過24656點，但內地股市開波即散，港股一度倒跌至低見24548點，係咁矣穿一穿條10日線(24557點)。隨住內地股市轉跌為升，港股亦突破早段高位再次向上，最多升110點，高見24688點，半日報收24664點，升86點。國指半日報收10025點，收復萬點大關，半場升42點。

大市扭轉跌勢上番去，全靠騰訊(00700)再次逼近248.4元歷史高位，一度升至248元，半日報收247.4元，半日亦有1%進賬。至於國際金融股跟內銀股各行各路，友邦(01299)、大笨象(00005)分別升0.2%及0.8%；而建行(00939)同工行(01398)則跌0.8%及0.6%。至於安邦事件對於內險股嘅負面因素逐步淡化，皆因缸邊友都了解，內地保險公司只要係國家級數嘅巨無霸，應該穩陣，平保(02318)升0.9%，國壽(02628)升1.5%。

年初已講過今年內地電力企業將會上演改革重頭戲，內地有消息指，當局考慮把主要火電和核電企業，合併重組為3家，相關公司喺港股上市股份即見資金追捧，阿Man推介過今年將受惠改革嘅大唐發電(00991)，急升13.4%係最大升幅內地電力股，股價仲要破埋今年高位。其他喺合併名單內嘅中廣核電力(01816)升2.6%、華能國際電力(00902)升6.1%同埋華電國際電力(01071)升8.6%。而華潤電力(00836)有大行唱好，半日升5.6%，成為最大升幅藍籌。

科技股幾時都係逢回吐吸納，偏偏呢期連回吐機會都有限，上周五停一停，抖一抖，今個星期又嚟過。阿Man愛股之一嘅軟件股龍頭金山軟件(03888)，已申請分拆旗下北京辦公軟件嘅深圳A股上市，半日升4.3%，中線目標25元不變。其他軟件股普遍回升，升幅都超過1%。

幾隻公用股今早創新高，中電(00002)、電力實業(00006)同港鐵(00066)都見資金追捧，一向公用股上升都唔係乜嘢利好訊號，皆因資金避險先會選擇公用股，今次有冇例外，要睇恒指能否重上24700水平企穩。若果24700呢一關遲遲唔突破，可能港股又係唔上唔落，始終未見成交增加，難以畀到個市太大上升動力。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)