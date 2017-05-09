港股直擊 即巿股評

市場迅速消化中間派馬克龍當選法國總統的利好消息，隔晚歐洲股市個別發展；美股三大指數則靠穩。港股昨日反彈101點後，半日反覆再升86點。

恒指高開79點，甫開升幅收窄，上午10時15分後倒跌，最多跌28點，見24548點，於10天線(約24558點)水平見支持，轉升過百點，最多升110點，見24688點半日高。恒指收報24664點，升86點或0.3%，大市成交額322.84億元。

國企指數半日收報10025點，升42點或0.4%。

A股半日個別發展，滬指跌0.03%；深指升0.14%。

藍籌股方面，騰訊(00700)一度高見248元，逼近248.4元的上市高位，半日升1.1%，集團下周三將公布季績；友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)升0.2%；港交所(00388)今日公布季績，半日升0.9%。另外，中移動(00941)升0.3%；「三桶油」半日升0.7%至1.6%。相反，建行(00939)跌0.8%；工行(01398)跌0.6%，兩股限制大市升幅；聯通(00762)跌1.2%；旺旺(00151)跌2%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

電力相關股：內地有媒體引述消息人士報道，當局考慮把主要火電和核電企業，合併重組為3家，其中一個選項是神華、中廣核和大唐合併為一家公司；華電、國電和中核合併為一家公司；華能和國電投合併為一家公司。本港上市相關股見飆高，中廣核電力(01816)升2.6%；華能國際電力(00902)升6.1%，為表現最好國指成分股；華電國際電力(01071)升8.6%；大唐發電(00991)急升13.4%。其他電力股亦受帶動，華潤電力(00836)獲高盛上調目標價，半日升5.6%，為升幅最大藍籌；風電股龍源電力(00916)升2.9%；中國電力(023802)升2.8%。

科網及軟件股：美國納指創新高，美國上市的京東亦破頂，本港科網及軟件股亦見支持。金蝶(00268)升1.6%；網龍(00777)升1.1%；金山軟件(03888)已申請分拆旗下北京辦公軟件於深圳創業板上市，半日升4.3%；雲遊控股(00484)升2.5%；博雅互動(00434)升1.1%；中軟國際(00354)升1.4%。

內險股：全線造好，平保(02318)升0.9%；國壽(02628)升1.5%；新華保險(01336)急升4.1%；太保(02601)和財險(02328)升0.5%；人保(01339)升0.6%。

焦點股份

大唐潼金(08299)：股份自2010年11月11日起停牌近6年半，今早復牌大瀉61.8%，半日挫54.5%，為跌幅最大港股。集團已完成2供1供股集資、債務資本化及債務清償安排。

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