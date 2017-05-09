高盛 華潤電力(00836)
評級：買入-> 買入
目標價：14.5元->16元(較前收市價13.56元有18%潛在升幅)
高盛發表報告，維持華潤電力在該行的「確信買入」名單內，基於潛在電價上調，將潤電目標價上調一成至16元，重申「買入」評級。
高盛指，煤價成本上升令電價加價，料是公司盈利復甦的主要催化劑，又預期潤電會謹慎地開拓例如零售市場的新機會。高盛指，潤電預測息率達7厘，公司在資本開支方面的紀律性，以及派息增長都具有往績，估值被低估。
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高盛 華潤電力(00836)
評級：買入-> 買入
目標價：14.5元->16元(較前收市價13.56元有18%潛在升幅)
高盛發表報告，維持華潤電力在該行的「確信買入」名單內，基於潛在電價上調，將潤電目標價上調一成至16元，重申「買入」評級。
高盛指，煤價成本上升令電價加價，料是公司盈利復甦的主要催化劑，又預期潤電會謹慎地開拓例如零售市場的新機會。高盛指，潤電預測息率達7厘，公司在資本開支方面的紀律性，以及派息增長都具有往績，估值被低估。
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