即巿股評 港股直擊

噚日個市睇住佢由開市時造出個高位24604點一直向下行，去到朝早10點10分，朝早開市個裂口補完之後兼造埋個全日低位24476點，若然唔係見到恒指5分鐘圖上出現「早晨之星」，都真係有可能發雞盲咁入市玩追跌，結果個市之後就向上屈番上去，呢條「上升通道」至下半場約3點又開始轉勢下行，全日升101點收市。呢啲過山車式嘅玩法，若然係有時間有心機坐喺度Day Trade的話，確係搵到餐茶嘅；不過要咁眼明手快對一般老散嚟講都確實有一定難度，若然你做到嘅話，咁你就唔可以再話自己係老散啦。

今日港股開市繼續報升，依家9點52分，喺公司開晒機睇緊個市，不過5分鐘圖見到個市行緊個「三角形」出嚟，同時SlowSTC(14,3)嘅%K線(84.98)同%D線(82.37)雙雙出現超買，睇個款個市應該都有可能好似噚日咁用最短嘅時間嗱嗱聲補咗今朝早個上升裂口先至安落。

返番去日線圖睇，10天線(24557點)又失而復得，都唔係重點，重點係條20天線(24343點)由頭到尾都keep住。轉條保歷加通道睇，恒指由4月25日個支大陽燭向上啪之後到依家都係處於保歷加上升通道裡面，4月27日至上星期一(5月2日)呢三個交易日裡面，恒指燭圖見「錘頭」嘅同時，頭頂仲有條保歷加頂部頂住，之後喺上星期四同五(4日同5日)回落到保歷加中軸附近到就開始停，到噚日(8日)同今日又彈返上去，依家個位就正正係保歷加上升通道嘅中間，點搞好？睇睇恒指街貨圖先啦。

開圖睇之前，先mark低日線圖恒指保歷加通道頂部同底部分別係24876點同23811點，同埋保歷加通道中軸24342點，有咩用？用嚟量返係呢兩個位置嘅重貨有幾多囉。開圖先睇熊證堆，按保歷加通道頂部24876點，即係踩住咗喺24800至24899點呢度，咁啱得咁橋呢個位就係熊證重貨區，有相當於1354張期指，而向上數多兩級100點範圍，即係24900至巷24999點，同埋25000至25099點，分別有1047同1082張期指添，唔用計數機都計到呢度有over3000張期指，用恒指現價(10點到mark底嗰口價)24643點計，唔貪心就當個市食到上去保歷加通道頂嘅話，計埋最貼價嗰兩級100點嘅熊仔，咁total就可以食到1603張期指，而所要嘅點數就係24899-24643=256點。

好啦，番轉頭向下面牛證望吓，先拎條20天線出嚟對吓，20天條就係24342點，即係踩住咗24300至24399點，呢度有相當於273張期指嘅牛證，連埋最貼價嗰堆24400至24499點嘅牛證(得10張期指咁大把)。

再睇埋保歷加通道底部23811點，呢度就踩住23800至23899點，其實呢個範圍由最貼價個度開始計，係排第七級，呢度裡面收埋咗有3746張期指，對比向上行嘅話，可以食到期指嘅張數係多，不過用現價計嘅話，就要個市由依家向下行成843點先搞得掂。恒指牛(68350)，收回價24300點，低過20天線，所以可以20天線作為止蝕位，上望就梗係保歷加通道頂啦；不過吼恒指5分鐘圖見超賣先入市，同埋細細注試吓先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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