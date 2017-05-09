即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，走勢甚反覆，更一度倒跌，全日波幅148點。恒指收報24577點，升101點或0.41%，成交金額只有667.14億元。國指收報9982點，升56點或0.57%；上證收報3078點，跌23點或0.79%。港股走勢優於A股。

恒指呈2連陰，以「鎚頭」收市，雖然走勢轉差，但在24500水平仍有支持。若與前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態，加上成交縮減，觀望味濃。

外電引述知情人士消息指出，中國考慮將主要火電和核電企業合併重組為3家，包括將華電、國電和中核合併，神華、中廣核和大唐合併，以及華能和國電投合併。消息料利好關集團旗下的上市子公司。

中國外匯局表示，一季度經常賬戶順差190億美元，資本和金融賬戶逆差190億美元；國際收支具有良好的經濟基本面基礎。

美國聖路易斯聯儲行長Bullard表示，利率或在較長時間內維持低位；通脹令人失望，仍預計到今年底實現2%的目標；另指出縮減資產負債表不會引發又一次減碼風暴。美股三大指數持平，反映市場對未來波動率預期的VIX指數跌至1993年以來的低位，今早亞太股市偏好，夜期及ADR偏好，料恒指可高開，若未能重上24600之上，或會調頭回軟。

個股介紹：

北控清潔能源集團(01250)的主要業務為在中國從事光伏發電站之投資、開發、建造、營運及管理、光伏發電相關業務及風力發電相關業務以及卷煙包裝設計、 印刷及銷售業務。

集團日前宣布其附屬北控清潔能源電力與中信金融租賃訂立融資租賃協議，涉及安徽省蒙城縣、山東省臨沂市、河南省孟津縣、江蘇省宿遷市及河北省新樂市的光伏項目。根據融資租賃協議，集團須向中信金融租賃支付之估計租賃付款總額將為3.83億元人民幣。

股份的市盈率為16.286倍。股份昨收0.228元，上望0.29元，止損設於0.22元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。