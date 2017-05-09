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今日 08:31 港股直擊 即巿股評

開市焦點:港股料窄幅待變 A股呈超賣

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港股缺乏方面，成交淡靜，那邊廂內地股市一輪急挫後已見超賣，短期有技術反彈可能。

隔晚美股窄幅走，道指收市升5點報21012點；納指微升0.03%，報6102點，連續兩天創收市新高；標普基本收平，報2399點。上周日的法國大選安撫了市場對歐羅區動盪的擔憂情緒，但對股市影響不大。蘋果股價再創歷史新高。

恐慌指數VIX收跌7.6%，報9.77，創1993年12月份以來收市新低，盤中一度跌至9.67，市場對地緣政治的緊張情緒在馬克龍當選法國總統後降溫。

克利夫蘭聯儲總裁梅斯特表示，美聯儲應該「非常警惕不要落後於」加息需求。漸進式的加息路徑「將有助於延長經濟擴張，而非限制它。」梅斯特表示，她同意美聯儲從今年開始縮減高達4.5萬億美元之巨的資產負債表。

商品方面，倫敦銅刷新四個月低點，受累於中國銅進口環比銳減30%。LME期銅收跌1.8%，報每噸5486美元，一度刷新1月4日以來低點至每噸5462.50美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)近期轉強，隔晚其ADR則回順，折合港元計收報66.47元，跌0.33元或0.5%。中移動(00941)ADR收報84.53元, 升0.23元。國壽(02628)ADR收報23.04元，跌1仙。「三桶油」靠穩，中石化(00386)ADR收報6.12元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.25元，無升跌；中海油(00883)ADR收報8.87元，升4仙。

ADR港股比例指數報24585，較周一恒指收市微升6點。港股昨日午後最多升147點，見24624，收升101點或0.4%，報24577，守在10天線(約24500點)之上。短期阻力仍然是本月2日高位的24773點，支持位參考50天線約24150點附近。

內地股市走勢嚴峻，連番下挫後，上證指數及深成指之14天相對強弱指數(RSI)均跌至24.9，相當超賣，短期或有技術反彈可能，不過市場仍然憂慮持續的金融去槓桿，對股市動能造成負面影響。

焦點板塊
內房股：內地傳媒報道，繼京滬之後，廣州近日也收緊房貸政策，首套房貸利率全面提升至基準利率。至此，四大一線城市已全部上調房貸利率，提高購房的資金成本以達到去槓杆、調控樓市的目的。另外，龍湖地產(00960)公布今年首4個月累計實現合同銷售金額600.2億元人民幣，按年增長兩倍。碧桂園(02007)首4個月，實現合同銷售金額2041.6億元人民幣，按年增2.14倍。

焦點股份

長城汽車(02333)：公布4月份汽車銷量7.32萬台，按年減少8.1%。今年首4個月，汽車銷量32.73萬台，按年增4.6%。

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