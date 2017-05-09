即巿股評 港股直擊

港股上周走勢略為反覆，恒指一度再創21個月以來新高後，又掉頭回落下試10天平均線。恒指成份股之中，騰訊(00700)依然是市場焦點，屢次破頂後於最近數日稍作調整，但仍備受關注。事實上，除了正股走勢之外，騰訊相關窩輪資金的流入或流出狀況亦值得各位讀者參考。

截至上周五收市計，騰訊年初至今已累升約28%。若將騰訊的股價走勢與騰訊認股證的資金流向按月分析，可清楚看到輪場投資者對騰訊的看法和部署。附表是截至上周四收市騰訊相關認股證的資金流向數據。先看今年2月，當時騰訊股價企穩200元之上，但仍未突破215元，該月有多達六千三百多萬元資金淨流入騰訊認購證，可以理解為輪場資金收集騰訊認購證以作出看好部署。

而由3月開始，騰訊股價由月初的205元水平起持續上升，並上破多個重要心理關口和屢創歷史高位。以3月和4月整個月份計，輪場資金都從騰訊認購證淨流出，金額分別均超過一億港元，可視為輪場資金紛紛平倉獲利。不過，值得指出的是資金淨流出並不一定代表投資者不看好騰訊。因為若果投資者進行轉倉動作，即沽出價錢較高，一般是較價內的產品，並轉倉到相對價外，即價錢較低的產品，也會出現資金淨流出的情況，但實際上部分投資者作出的是轉倉部署。

在港股輕微調整下，騰訊上週五收報243.8元，從高位稍為回落。截至上週五，雖然5月只過了三個交易日，但騰訊認購證資金流向已見逆轉，輪場資金再度大舉流入認購證。事實上，隨著騰訊股價整體上揚，今年以來不少部署騰訊認購證的投資者均可獲利，故趁正股稍作調整時可更積極部署再買入認購證。

截至上週五收市止，本月已有超過4500萬元資金淨流入騰訊認購證，而上週四單日就有高達4400萬元資金淨流入騰訊認購證，是今年以來最多資金流入騰訊認購證的一日，反映出資金重新部署騰訊好倉的積極性。

與此同時，在認沽證方面，亦見有另一批資金傾向趁騰訊股價上揚時作反向部署，當中以股價屢次挑戰新高的四月份尤其明顯，整個四月份有逾4200萬元資金流入騰訊認沽證，為今年以來最多。

表：騰訊相關認購及認沽證年初至今按月計資金流向

月份 認購證資金流 認沽證資金流

一月 流出2,179萬元 流入1,159萬元

二月 流入6,371萬元 流入973萬元

三月 流出1億1,645萬元 流入2,104萬元

四月 流出1億3,44萬元 流入4,214萬元

五月 流入4,533萬元 流入174萬元

(5月數據截至5月5日)

在此筆者不妨再次提醒投資者選擇產品時應細心比較不同發行人的產品，同時按個人投資目標和市況作周詳考慮，謹記切勿單純以成交金額作為選擇產品的依據。具體步驟可先比較實際槓桿，並考慮街貨量較低的產品。觀察近日輪場資金流向，有幾種騰訊認購證的條款較受市場歡迎。

第一款是行使價大約259元、今年10月底至11月初到期、實際槓桿介乎7至9倍的產品。投資者若尋找這類產品，可留意騰訊購(14716)，行使價259.08元，2017年10月27日到期，實際槓桿8.8倍，這是相類似條款7隻產品之中最高槓桿，而且街貨量較低。

另一類受歡迎的產品是較貼價購證，行使價大約252元、今年9月底至10月初到期、實際槓桿介乎9至10倍的產品。投資者若尋找這類產品可留意騰訊購(14971)，行使價252.70元，2017年9月22日到期，實際槓桿9.6倍。值得留意是市場上有4隻相近條款的產品，14971的槓桿屬當中第二高，惟另一最高槓桿產品的街貨量已高於50%，平衡槓桿與街貨的因素後不妨可考慮(14971)。

此外，部份投資者留意較高槓桿的產品，例如行使價接近270元、實際槓桿高於10倍的產品。投資者需留意部分此行使價產品的槓桿雖高，但到期日僅至6月底，屬短期價外證，時間值耗損較快。年期較適中之選擇可留意騰訊購(14371)，行使價270.88元，2017年8月30日到期，實際槓桿11.7倍，這是同類條款3隻產品之中槓桿最高，且低街貨的選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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