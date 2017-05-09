即巿股評 港股直擊

上星期，期指受著內地金融監管風暴愈演愈烈的影響下，開始出現了較明顯的調整。於上周五，在大市成交突破八百億（近來少見）的情況下，大跌213點，在交易時段內更曾低見24220點，最終收報24355點。直至昨天，大家本應期望期指能籍著法國總統次輪大選結果未見黑天鵝的刺激下出現反彈，唯始終力道不足，全日僅升93點。

其實於這段時間，除了法國應總統次輪大選結果外，外圍亦不乏好消息，如朝鮮半島局勢降溫及美國議息會議後宣布五月不加息等，唯對期指的影響力不大，反映期指後市短時間內偏軟的味道甚濃。後市方面，筆者建議投資者可多加留意兩個外圍的因素，第一，內地金融監管風暴的發展（主要是去槓桿）；其次，便是美國6月份會否加息（暫時利率期貨顯示6月份美國加息的機會率達到100%，即是市場認為6月美國加息已毫無懸念）。因為以上兩個因素皆對未來環球市場上的資金的流動性及流向起着關鍵的影響，亦勢必大大左右環球及香港市場的表現，因此希望各位能早著先機作適當的部署。

技術分析方面，期指於上周二曾一度輕微突破雙頂的阻力，高見24695點，唯即日很快便掉頭回落，在陰陽燭上遺留下一條長長的上影線，反映期指短線向上突破動力並未足夠，短期見頂機會大增。另外，多個短線技術指標亦相繼出現向淡的訊號，如RSI及MACD已同時出現了三頂背馳、期指跌穿了十天移動平均線及於隨機慢步指數中，快線（%K)於超買區跌穿了穿慢線（%D），皆反映市況短期動力減弱，迎來調整的機會增加。暫時期指初步支持位在大概24200點左右，即是上月平均轉倉水平之所在；如此支持位失守的話（筆者認為失守的機會頗大），下一個較重要的支持位便是23700點水平左右，亦即是雙頂形態中的頸線所在。話雖如此，筆者仍然維持是次調整應是短期和不會太深（最差的都應該是見大概23400點左右）的，待是次調整過後及成交再次配合下，新一輪升浪便會出現。

策略方面，如期指收市跌穿24200點水平的話，投資者之前所開的Long Call5月25000的倉便要考慮止蝕，相反，如後市突然抽升，期指收市突破24700點的話，之前所開的Long Put23600點便要考慮止蝕。因近期市況的變化下，筆者認為市況出現調整的機會在短期內較大，因此建議投資者可考慮現價開倉做5月Long Call23800點，以昨天收市價計，期權金成本為92點，初步目標為23700點，若相反期指收市升穿24700點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。