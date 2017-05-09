即巿股評 港股直擊 國際財經

法國總統大選揭盅，年僅39歲的中間派獨立參選人馬克龍奪得逾66%票數，成為該國有史以來最年輕元首，極右派候選人馬琳勒龐很快便承認落敗，市場避險情緒得以紓緩。受消息刺激，歐羅兌美元像「膝蓋反應」(Knee-jerk Reaction)般彈升，衝破1.1關口，創特朗普去年11月8日當選美國總統以來新高，惟其後未能站穩，昨晚踏入歐洲時段繼續從高位回吐。

歐股亦出現「趁好消息出貨」現象(Sell the news)，法國股市上周五創9年半新高、德國DAX指數連續4天創歷史高位後，周一在亞洲時段齊齊回軟，若在現水平入市，法德股市實好比「雞肋」。

美股方面，本欄上周六指出，三大指數近日呈橫行走勢，悶局尚待打破。標普500指數連續8個交易日窄幅上落後，終在上周五升穿3月1日的2396點高位，收報2399點，與納指一同再度破頂；然而，標指能否企穩該水平之上，尚需時間驗證。

比較各項指數走勢，不難發現納斯特100指數(NDX，下稱納指100)最為強勢，其次為標指，至於道指則仍未能再攀頂峰，表現相形見絀。為何美股指數走勢如斯參差？金融博客Zerohedge指出，各指數強弱互見，是成分股權重作祟的結果。科技板塊於納指100及標指的份額分別佔58%和23%。

當中，單是蘋果於納指100所佔的權重就已高達12%，於標指則佔約4%。合計蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜和Facebook這5大明星股，在納指100及標指所佔權重便分別達42%和13%。

另一方面，多國央行亦是科技股股價推手。參考日前公布的美國證券交易委員會(SEC)13F文件，瑞士央行今年首季持美股總額由去年底的634億美元，大增26.8%至804億美元，首3大重倉股分別為蘋果、Alphabet及微軟，亞馬遜和Facebook則分列第六及第七位【右圖】。

這些名字是否都似曾相識？股神畢非德雖於上季大舉增持蘋果，但也同時「呻笨」錯失投資亞馬遜及Google等良機。大型機構投資者默默搶購，成為美國科技股堅實後盾，怪不得納指100續領風騷。

港股方面，恒生指數昨早高開127點，報24604點，其後表現反覆，高低位相距不足150點，收報24577點，升101點(0.4%)，大市全日成交667億元。

科技股在周線無基準輪動圖一枝獨秀，由2月10日當周起與其他板塊展開升勢，即使大部分行業自4月中開始出現回調壓力，科技股仍能保持向右上方伸延走勢，反映該板塊是近期支撐大市的主力。日線圖顯示，科技股的漲勢近日蔓延至金融與綜合企業板塊，成為大市上升新動力。

主要指數方面，恒指和國指於日線無基準輪動圖皆移向右上方，顯示上升動力和相對表現都在增強中；周線圖亦見恒指稍向右移動，國企指數則仍然向左下方伸延。這意味兩項指數正處於短期反彈階段，但國指明顯跑輸恒指，不利後市發展，暫不宜過於進取。

信報投資研究部

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