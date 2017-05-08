重要通告 港股直擊

中國海外發展(00688)公布，肖肖已辭任該公司執行董事兼主席，並由顏建國接任主席，及繼續擔任行政總裁。

中國海外表示，肖肖因超過公司制定的退休年齡，決定辭任執行董事兼主席一職。