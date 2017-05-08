港股直擊 即巿股評

歐美股市上周五晚造好，法國總統選舉由中間派馬克龍勝出，亞太股市承接外圍氣氛向上，日股急升2.3%，港股上周挫138點後，今日亦回升。不過，內地外貿數據遜預期，A股受壓，深成指挫近2%。

恒指今早高開127點，報24604點，甫開升幅收窄，一度倒跌不足1點，見24476點全日低，其後重拾上升動力，最多升133點，見24609點半日高，中午升85點，午後升幅進一步擴大，最多升147點，見24624點全日高，尾段升幅稍為收窄。恒指收報24577點，升101點或0.4%。大市今日升跌股份數目相若。

全日成交額667.14億元，較上日減少約143.57億元或17.7%。

國企指數收報9982點，升56點或0.6%。

恒指即月期貨收市升96點或0.39%，報24451點，低水127點。

內地外貿數據遜預期，A股顯著下挫，滬指跌0.79%；深成指跌1.91%。兩市成交額約4193億元人民幣。海關總署公布，以人民幣計價，中國4月出口按年增長14.3%，較3月回落8個百分點；進口按年增18.6%。兩者均遜市場預期。

中間派馬克龍勝出法國總統選舉，歐洲三大股市最新個別走，德法股市輕微回吐；美國道指期貨最新跌32點，報20923。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.4%；建行(00939)升0.8%；工行(01398)升1%。另外，中行(03988)升0.5%；中電(00002)升1.5%；港鐵(00066)破頂，收市升1.1%；長和(00001)升0.6%；領展(00823)升1.1%。相反，銀娛(00027)跌1.4%，為表現最差藍籌；金沙中國(01928)跌1.1%；聯通(00762)跌0.6%；中海外(00688)跌0.9%。

焦點板塊

國際金融股：普遍向上，滙控(00005)升0.5%；渣打(02888)升1.5%；保誠(02378)創52周高，收市升0.5%；宏利金融(00945)升1.8%。不過，友邦(01299)逆市跌0.3%。

蘋果概念股：多股股價回升，瑞聲科技(02018)升1.3%；舜宇光學(02382)升2.3%；高偉電子(01415)升0.8%。另外，通達(00698)升3.8%。

科網軟件股：個別股份今早復勇，IGG(00799)升6.2%；天鴿互動(01980)升5.8%；百奧家庭互動(02100)升2.6%。不過，美圖(01357)曾升逾4%，收市倒跌1.1%。

醫藥股：多隻股份跑出，四環醫藥(00460)收報3.65元，創去年2月29日復牌以來新高，升幅4.3%。石藥集團(01093)曾見11.3元，創最少15年新高，收市升3.3%。另外，康哲藥業(00867)升3%；華潤鳳凰醫療(01515)急升4.9%；石四藥集團(02005)升2%；國藥控股(01099)升0.9%；上海醫藥(02607)升3%。本地綜合醫療服務商盈健醫療(01419)急升13%。

焦點股份

吉利汽車(00175)：股價收市升4.5%，報10.72元，為表現最好藍籌。集團公布上月銷量增94%，大行最新看法分歧，當中高盛維持「確信買入」，目標價續睇14.36元；美銀美林亦叫買。

新濠國際發展(00200)：午後見16.5元創逾兩年高，收市升4.1%，成交額2.25億元。集團主席何猷龍早前表明，對於日本政府開放投資賭業的機會「無價」，新濠將不惜一切都要投得日本賭牌。

中國外運(00598)：股價收市升8.2%，報3.7元，成交額1.37億元。德銀最新把中外運目標價由5.2元，上調至6元，維持「買入」評級。

兩隻新股收市個別發展，由光大國際(00257)分拆的中國光大綠色環保(01257)收報5.3元，較招股價5.4元，低1.9%，不計手續費，每手虧損100元。創業板泰和小貸(08252)收報1.36元，較招股價1.34元，高1.5%，不計手續費，每手賺40元。

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