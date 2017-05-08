多隻醫藥股跑出。四環醫藥(00460)曾見3.65元，創去年2月29日復牌以來新高，現升3.4%，報3.62元，成交額9260萬元。
石藥集團(01093)曾見11.3元創最少15年新高，現升3.3%。
另外，石四藥集團(02005)升2.3%；國藥控股(01099)升1.2%；上海醫藥(02607)升2.2%。
本地綜合醫療服務商盈健醫療(01419)曾升13.9%，創11個月新高，現升9.1%。
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另外，石四藥集團(02005)升2.3%；國藥控股(01099)升1.2%；上海醫藥(02607)升2.2%。
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