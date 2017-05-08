即巿股評 港股直擊

承接上周五(5月5日)與大家分析中綠(00904)，當時表示我認為倘若有心人部署沽空圖利，從2月初至3月13日進行會較合理，繼而於3月14至17日壓下股價，再於3月20日 (星期一) 起逐步平倉離場。

有關沽空兩種解讀

事實上，此股的沽空交易較其他股份為少，平常是每個交易日皆有，例如滙豐控股(00005)、騰訊控股(00700) 和中國移動(00941)，而中綠今年卻於2月13日起才見沽空，但於4月6日或之後未有再見，期內共37個交易日，卻只有26日有人沽空。若從2月13日至3月13日作計算，累計沽空股數和金額分別約1117萬股和206萬元，平均沽空價為0.1845元，參考3月30日和4月7日均低見0.062元，兩天的平均成交價分別為0.0640和0.0638元，反映後者較低，同時4月7日的成交量約8764萬股，高於上述累計沽空成交量約1117萬股，絕對存在沽空平倉的可能，不過利潤不足135萬元，暗示有心人不是以此法圖利。其實沽空可兩種，一種是「無貨沽空」；另一種是「借貨沽空」，上述數據皆屬前者，所以由此推斷有心人較有可能用「借貨沽空」的手法圖利，這樣暫時市場沒有相關數據可供參考。

分析串連財技可能

至於讀者Judy問我於去年12月15日晚上發布公告，是否有心人為發動串連財技鋪路，其實當時內容是更改可換股債券條款的消息，作出三項改動，其一是票據限期由一年延長至三年；其二是換股價由0.15元下調至0.1元；其三是由年息12厘改為不附帶任何利息。而相關分析已於4月7日在本專欄撰文「中綠現價可以撈底嗎？」作討論，當時表示發債可追溯至去年5月20日晚上發布公告，本金為1.9億元，而我在8月16日於另一專欄在開市前四小時分析此股，理由是配售於8月12日傍晚宣布完成。於分析前一日收報0.236元，參考策略為進取者可於此價或以下買入股份；謹慎者可於0.2元或以下買入；保守者則可於0.18元或以下買入。初步目標價訂於0.3至0.35元。買入價下跌30%可考慮離場。分析當日開報0.247元，全日此價錄得88宗交易，成交量超過536萬股，當時理應讀者可於此價進場。其實於0.236元或以下進場未嘗不可，當日成盤價介乎0.233至0.236元錄得29宗交易，成交量為414萬股，故此可假設讀者於0.236元進場，並於11月4日開報0.365元離場，持股不足三個月賬面賺近55%。

暫時不宜止蝕離場

由此可見 (於4月19日之看法)，有心人理應賺得相若的回報率，甚至是更高，顯示經已散貨。若以串連財技的角度作分析未嘗不可，只是炒高股價散貨已成歷史，如今大幅壓下股價除了部署沽空圖利，另一更大主因應是壓價收貨，截至4月18日上午收報0.062元，雖與上述低位0.062元相同，卻較52周最低收市價0.064元為低，認為股價續跌機會大，除非於0.05元之上有喘定跡象，否則絕對不宜「撈底」。事後證明分析正確，自4月11至27日，已錄得11連跌，期間只有兩天成交量少於4億股，就是4月13日 (約2.53億股) 和4月21日 (3.87億股)。而當日成交量約6.82億股，從4月11日計起累計成交量近66億股，平均每日接近6.00億股，可視為有心人在壓價收貨。扣除兩大股東合共持有約8.11億股後，公眾持股量約61.32億股，相對上述成交量已近66億股，不排除全數街貨已被換手一次，可理解為在「換莊」。再看中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示於4月26日參與者有304名，持有約69.41億股，佔已發行股本99.97%，扣除上述兩大股東持股，於CCASS的街貨量約61.30億股，其中首12名參與者均持有超過1.40億股，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數只有3.95%，卻持有約37.04億街貨，計出街貨佔比為60.42%，反映貨源已被歸邊，解理為有心人具備操控股價條件，這意味著有心人既可托價，也可繼續壓價。於4月28日收報0.036元創52周新低，暫以0.03和0.04元作支持和阻力參考點，若不幸失守0.03元，預示續跌機會大，我認為現階段已持貨讀者不宜適止蝕離場，待股價重上0.05元或以上才再作定奪。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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