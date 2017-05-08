港股午後造好，恒指在1時33分左右升穿上午高位，截至1時33分，恒指升135點報24611。
國企指數跑贏，升79點報10005。
港股半日沽空金額為35.82億元，沽空比率9.93%。恒生H股(02828)半日沽空有3.14億元，沽空比率37.2%，最新報100.7元，升0.8%。
盈富基金(02800)半日沽空有3.05億元，沽空比率24.3%，最新報24.75元，升0.4%。華夏滬深三百(03188)半日沽空有1.86億元，沽空比率64.6%，最新報38.65元，跌0.9%。
騰訊(00700)半日沽空有1.44億元，沽空比率4.7%，最新報244.4元，升0.2%。
內地股市午後走勢進一步轉差，上證指數跌1.1%報3068點；深成指跌幅更達1.6%。
多隻AH股表現走勢惹關注，兗州煤業A股(600188.SH)急跌逾7%，兗煤H股(01171)暫無升跌；中交建(01800)升0.6%，其A股(601800.SH)挫6.7%。中鐵建A股(601186.SH)挫逾4%，H股(01186)升0.6%。
金隅股份(02009)跌3.1%報3.77元，其A股(601992.SH)挫逾7%。