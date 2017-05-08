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今日 14:32 中國財經 港股直擊 香港財經

港交所料本周推前海商品交易平台

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路透報道，港交所(00388)將於周四在前海舉辦現貨交易平台的參觀活動，預料本周內將推出前海商品交易平台。港交所希望通過這舉措，在中國站穩陣腳。

多年來，港交所一直試圖打造一項內地業務，冀成為連接中國與全球大宗商品交易商的平台，這策略從早在2012年收購倫敦金屬交易所(LME)開始展開。

港交所行政總裁李小加表示，希望前海平台將吸引眾多交易商，使用其擁有倉儲和物流鏈強力支持的大宗商品合約，並相信這平台一定能夠產生真正反映實體經濟需求，及具有國際影響力的「中國基準價格」。

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