上周五港股上半場死死吓，以為20日線(24331)有機會失守，偏偏下半場又拗腰上番去，加埋歐美股市仍向好，法國總統大選塵埃落定，未見黑天鵝，今日港股當然借勢反彈。
亞太區股市除咗內地股市因為出口數據遜預期而繼續向下之外，其餘普遍造好，今日上半場港股亦擺脫內地股市陰影回升。恒指高開127點，其後喺內地股市腳軟之下，一度回落至10日線(24494)之下，低見24476點半日低位。後來喺科技股回勇之下，重拾上升動力，曾升至24610點半日高位，中午報收24562點，升85點。國指萬點大關得而復失，半日報收9984點，升57點，始終內地股市表現太差，國指暫時仍然大落後。
銀行股做咗火車頭，無論係國際銀行股大笨象(00005)同渣打(02888)，又或者幾隻重磅內銀股，都有唔錯表現。阿Man睇好國際金融股下半年表現，大笨象派完季度成績表，雖然未有再提回購，但股價一樣有支持。皆因預期花旗加息，有助大笨象擴闊差息、「侵侵」減稅方案，大笨象喺花旗嘅業務亦有得益，再加埋「侵侵」承接減少對金融業監管，都對國際金融股有利。即使友邦(01299)今日逆市下跌，成為表現較差嘅藍籌股之一，但阿Man對友邦後市表現信心未有動搖。
至於科技股幾時都係要逢低吸納，上周五阿Man擔心大市進一步向下，呼籲大家眼看手勿動，原來錯失一個買入科技股嘅好機會。蘋果概念股回勇，瑞聲科技(02018)2%；舜宇光學(02382)升2.7%；ASM太平洋(00522)升2.4%；高偉電子(01415)升3.4%及其他手機零件股通達(00698)跟比亞迪電子(00285)都回升。科網股以IGG(00799)升5.8%較勁；美圖(01357)仍然區間移動，今日半場升3.1%，報收11.34元，11元樓下搵位上車冇乜點錯。
阿爺今日到訪馬交，但濠賭股個別發展，表現最好係阿Man睇好嘅新濠國際(00200)，半日升4.4%，半場報收16.34元，接近今早創嘅年內高位16.36元。日本賭牌將會下月揭盅，新濠早已表示要喺當地插旗，八卦公話新濠成功插旗機會甚大，新濠積極發展整個亞洲區內博彩業，唔使侷限喺馬交，相對其他集中火力發展澳門博彩業嘅濠賭股，新濠值得睇高一線。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)