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今日 12:24 重要通告 港股直擊 香港財經

港半島酒店首季可出租客房收入升3%

大酒店(00045)公布，今年首季香港半島酒店的出租率76%，按年增長5個百分點，平均房租則下跌3%至4859元，平均可出租客房收入升3%至3684元。

期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率68%，升1個百分點，平均房租亦升1%至2454元，平均可出租客房收入升3%至1673元。

至於歐美半島酒店方面，出租率63%，增長6個百分點，平均房租升5%至5390元，平均可出租客房收入增長17%至3418元。

出租物業方面，住宅的出租率按年跌2個百分點至92%，每平方呎每月平均收益亦減少2%至45元；商場出租率跌3個百分點至90%，每平方呎每月平均收益跌8%至173元；辦公室的出租率跌2個百分點至98%，每平方呎每月平均收益則升2%至57元。

該公司董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，首季業績合乎預期，反映酒店業季節性的狀況。而期內業績繼續受王府半島酒店翻新工程所影響，預料工程將於今年中期竣工。該集團將繼續推動業務收入增長及控制成本。

展望將來，郭敬文指出，本港的高級住宅租賃及零售租金收入前景續欠明朗，但仍對今年的香港旅遊業市場感到審慎樂觀。他稱，該集團業務表現平穩，主要因物業租賃業務回報穩定，住宅物業及商場表現強勁。

下載港交所通告原文

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