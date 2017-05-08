港股直擊 即巿股評

歐美股市上周五晚造好，法國總統選舉由中間派馬克龍勝出，亞太股市今早承接外圍氣氛向上，港股亦反覆回升。

恒指今早高開127點，報24604點，甫開升幅收窄，一度倒跌不足1點，見24476點半日低，失10天線(約24494點)，其後重拾上升動力，突破開市高位，最多升133點，見24609點半日高。恒指中午收報24562點，升85點或0.3%，大市成交額360.59億元。

國企指數報9984點，升57點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.92%；深指跌0.85%。

藍籌銀行股領漲，滙控(00005)升0.8%%；建行(00939)升0.8%；工行(01398)升1.2%，3股貢獻大市52點。另外，國壽(02628)升1.1%；中電(00002)升1.2%；騰訊(00700)升0.2%；油價反彈，「三桶油」升0.3%至1.2%。相反，友邦(01299)跌0.6%；銀娛(00027)跌1.1%；金沙中國(01928)跌1.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

蘋果概念股：股價今早普遍回升，瑞聲科技(02018)升2%；舜宇光學(02382)升2.7%；ASM太平洋(00522)升2.4%；高偉電子(01415)升3.4%。其他手機零件股方面，通達(00698)升0.7%；比亞迪電子(00285)升0.8%。

科網軟件股：早前回氣，個別股份今早復勇，IGG(00799)升5.8%；美圖(01357)升3.1%；天鴿互動(01980)升3.2%；百奧家庭互動(02100)升1.3%。

焦點股份

吉利汽車(00175)：股價半日升2.1%，報10.48元，為表現最好藍籌。集團公布上月銷量增94%，大行最新看法分歧，當中高盛維持「確信買入」，目標價續睇14.36元。

都市麗人(02298)：向復星國際(00656)全資附屬配售2.4億股，每股作價2.5元，較前收市價溢價約9.17%，並與復星集團簽訂戰略合作協議。股價半日升6.1%，報2.43元。復星國際半日升0.2%。

中國外運(00598)：股價半日升5.6%，報3.61元，成交額6420萬元。德銀最新把中外運目標價由5.2元，上調至6元，維持「買入」評級。

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