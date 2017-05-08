港股直擊 即巿股評

法國總統大選由馬克龍大熱勝出，亞太股市今早承接外圍股市造好。港股上周挫138點後，今早反覆回升。

恒指今早高開127點，報24604點，甫開升幅收窄，一度倒跌不足1點，見24476點半日低，其後重拾上升動力，突破開市高位，半日最多升133點，見24609點。大市暫受制於上日高位26634點，中午收報24562點，升85點或0.35%，大市成交額360.59億元。

內銀及石油股領漲，國指跑贏恒指，半日報9984點，升57點或0.58%。

吉利汽車(00175) 上月銷量增94%，美林美銀及高盛維持「買入」評級，惟大摩籲「減持」，吉利半日報10.48元，升2.1%，為表現最好藍籌。

外圍油價上周五跌至近半年低位後反彈，「三桶油」造好，中石化(00386)、中石油(00857)及中海油(00883)分別升1.2%、0.6%及0.3%。

滙控(00005)上周三連升後，今早再度走高，半日高見67.1元，創逾兩個月新高，中午收報67.05元，升0.8%，獨力貢獻恒指21點。

內銀股方面，建行(00939)升0.8%;工行(01398)升1.2%。

蘋果概念股回升，瑞聲科技(02018)升2%為表現第二好藍籌；舜宇光學(02382)升2.7%。

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