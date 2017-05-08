即巿股評 港股直擊

上個星期五(5月5日)恒指熊(64025)順利收割亦無貨揸手，事關呢個weekend就係法國總統大選嘅日子，基於「見過鬼(我阿公除外)會怕黑」等同「遇過黑天鵝會怕死」一樣，為求安安落落過咗個weekend，清倉對老散(即係我)嚟講係唯一可以做嘅事；結果，今朝睇新聞見到馬克龍贏咗，一個中間派嘅人做咗新一任法國總統，黑天鵝無出現到，所以今朝早港股跟日股升，做完U盤時見到24604點，升128點開市；坐多一個站就落車，怕且都要嗱嗱聲返公司開機睇市。

依家10點2分，唉，真係「同人唔同命，同遮就唔同柄」，一開電視見到報緊日經粒數愈升愈有，講緊上番去2015年12月時嘅水平；而港股呢？成個高開低走樣出晒嚟，依家只係升2點，報緊24478點；望多兩望係有一吓倒跌過架，講緊暫時低位係24476點，10天線(24487點)晨早拜拜，再落嘅就講緊20天線(24327點)，亦即係條保歷加通道中軸，會唔會回到落呢個位？認真機會都唔細，因為上個星期講過恒指日線圖上嘅「圓頂」愈嚟愈圓，而SlowSTC(14,3)嘅%K線(79.09)同%D線(85.17)好明顯就係下行中，而MACD準備由上個星期嘅「雙牛」變「牛差距」再變成「熊差距」，見到MACD嘅Div都得返個位數，即係話「雙熊」都指日可待，咁樣嘅走勢，你話個市會點行呀？

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點9分，恒指做緊24511點，升34點。向上睇熊證，最重街貨就係喺24800至25099點呢三個100點嘅範圍入面，每100點嘅範圍分別有961、770同895張期指，就當個市向上行食晒呢個範圍裡面嘅重貨熊證，即係由現價24511點上到去25099點呢度，咁又即係要個市升588點先得，總數嚟講呢…計埋24600至24699點最貼價嘅7張期指，同埋第二貼價24700至24799點嗰149張期指…total就有2782張期指可以食到。

再向下望埋牛證，最重貨就係24000至24099點，呢度已經有過千張期指，而由現價向下行食到呢個重貨區嘅話，就要個市跌511點，同樣地由最貼價嘅街貨區24300至24399點呢度開始計到落頭先講嘅重貨區的話，夾埋就可以食到3205張期指。

按住大家都向重貨區出現嘅話，向上行588點就食2782張期指，而向下行511點就食到3205張期耆，呢度數我估大家都識計架啦；不過咁，係恒指5分鐘圖見到港股不消一個鐘就已經將今朝個上升裂口補晒，而依家5分鐘圖上仲見到補完裂口個支燭，前後夾埋出現咗「早晨之星」，仲有第二支燭幾乎係一粒「T」星咁完美，換之言若然大家認為恒指日線圖係會呈「圓頂」下跌嘅話，入市睇分鐘圖又真係唔係呢個時候買熊喎；更重要嘅係由恒指5分鐘見到上個星期五開市時形嘅下跌裂口(24630至24683點)到今日都係要補番，雖則「君子報仇，十年未晚」，但真係唔知佢幾時補。

不如咁，比少少時間個市，依家再追跌嘅話，分鐘圖話你知不是入市靚位；追升嘅話用恒指街貨圖睇又確實有啲講唔過去；就算要博，都要搵到一個值博率高嘅位先去博架嘛，係咪？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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