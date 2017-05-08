即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開後呈近「V」形走勢，全日波幅275點。恒指全日收市報24476點，跌207點或0.84%，成交金額810.71億元。國指收報9926點，跌161點或1.6%；上證收報3103點，跌24點或0.78%。兩市合計成交4365億元。三個指數都偏軟，當中以國指表現較差。

恒指一度失守10 SMA，以陰燭近「鎚頭」收市，惜下影線不夠長，反映力度減弱。支持參考為20 SMA(約24316)。

香港3月份零售業總銷貨價值同比成長3.1%，結束連續兩年下滑的勢頭，消息料利好香港零售板塊。

中國4月底外滙存底3.0295萬億美元，較3月底環比增加204.45億美元，創下2014年4月以來最大單月增幅，並實現連續三個月回升態勢。中國外滙局指出，中國跨境資金流動繼續向均衡狀態收斂，外滙供求趨向基本平衡等因素，都推動4月份外儲回升。中國4月底黃金儲備報750.19億美元，3月底為737億。

馬克龍在法國總統大選中勝出，投資者憧憬法國將繼續留在歐盟，有助穩定局勢，消息一度利好歐羅表現。美國4月份非農就業人數增加21.1萬人，3月份增幅向下修正至7.9萬人；失業率下降至4.4%，為2007年5月以來的最低水平。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，雖然港滙續軟，但夜期及ADR向好，料恒指可高開，料可重上24600水平之上。不過，若指數未能成功上破5月2日高位24773點，或會調頭回軟。

中國今日將發布4月份進出口貿易數據，料以美元計進口同比增18%，出口同比增11.3%，貿易順差352億美元。

個股介紹：

香港交易所(00388)的主要業務為擁有並經營香港唯一的股票交易所及期貨交易所，以及其有關的結算所，於英國營運基本金屬期貨及期權合約買賣。

MSCI早前提議，若要將A股納入旗下指數，可考慮在滬港通和深港通覆蓋的A股之中，挑選合適的股票。這意味着若MSCI他日真的將A股納入指數當中，外國投資者也得透過滬港通及深港通渠道去投資，變相為港交所帶來更多商機。

另方面，集團擬推出「債券通」計劃，若中港兩地的監管機構批准，也會為集團帶來商機。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率33.76倍，周息率2.67%。股份上周五收報189.3元，上望210元，止損設於186元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。