港股直擊 即巿股評

法國大選未有爆出黑天鵝，有利環球股市氣氛，港股上周五挫逾2百點後，今早有望反彈。

上周五歐美股市集體上漲，納指標普均創收市新高，法國股市創九年半新高，德國股市連續四天創歷史新高。美股以全日高位收市，納指及標普500指數均創收市新高。道指收市升55點或0.26%，報21006點；納指升0.42%，報6100點，全周漲0.88%。蘋果股價刷新歷史新高，推動股指走高。4月非農數據好壞參半，新增就業雖好於預期，但前值遭到下修，至於美國4月失業率為4.4%，刷新10年新低。

剛於周日舉行的法國大選第二輪投票，中間派的馬克龍順利擊敗馬琳勒龐當選法國總統。歐羅兌美元升至1.1元水平後爭持，兌日圓則觸及一年高位。今早歐股期貨則窄幅個別發展。

原油期貨價格上周五反彈。沙特阿拉伯派駐石油輸出國組織代表阿瑪表示，油組和非油組產油國接近達成延長減產協議。期油價格受到這番言論支持上升。紐約六月期油升70美仙或1.5%，收市報46.22美元一桶。今早亞洲時段續回升，最新每桶報46.95美元，升1.6%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元收報66.45元，跌0.05元。中移動(00941)ADR收報84.98元，升0.68元。國壽(02628)ADR收報23.07元，升0.17元。油價上周五止跌，「三桶油」反彈，中石化(00386)ADR收報6.12元，升0.1元或1.6%；中海油(00883)ADR收報8.94元，升0.12元或1.3%；中石油(00857)ADR收報5.29元，升0.05元。

ADR港股比例指數報24630，較上周五恒指收市升153點或0.62%。恒指上周五曾挫325點，低見24358點，逼近廿天線(約24317點)，收市報24476，跌207點或0.84%。統計整體港股的市場寬度均錄得跌幅。股價高於250天線比率跌2.4個百分點，至50.6%；股價高於50天線比率跌4.9個百分點，至36.2%，再度深入支持區，創2月份高位以來新低，且未有回穩跡象。恒指短期阻力參考5月2日高位24773，支持位參考50天線約24160點附近。

內地將於今日公布4月份進出口數字，內地3月份出口以美元計，按年大幅上升16.4%，市場預計4月出口增長10.4%。A股方面，畢非德在巴郡股東大會上被問到中國股市波動的看法時，表示中國市場有時像賭場。

焦點股份

長實地產(01113)：公布上周五以每股最高價56.5元，最低價55.7元，回購415.4萬股，涉及總金額約2.33億元。該公司年內已合共回購1.09億股，佔已發行股本約2.83%。

吉利汽車(00175)：公布4月汽車總銷量8.67萬部，按年增94%。今年首4個月，總銷量36.53萬部，按年增長94%，並達至集團今年全年銷量目標100萬部之37%。

雅居樂(03383)：公布4月預售金額60.1億元人民幣，按年增35.1%。今年首4個月，集團累積預售金額272.9億元，按年增62%。

融創中國(01918)：截至4月底止4個月實現合約銷售金額按年增近八成。單計4月份，集團實現新增預訂銷售金額195.7億元人民幣，按年增長77.59%。

由光大國際(00257)分拆的光大綠色環保(01257)將於今日首日上市，公開發售超購1.4倍。輝立交易平台暗盤收報5.35元，較上市價5.4元，低0.9%。