今日 21:06
重要通告
港股直擊
招商證券(06099)公布，4月份淨利潤2.13億元(人民幣‧下同)，按月下跌57.5%；營業收入5.26億元；截至4月底，淨資產672.87億元。
至於招證資管，4月份淨利潤4684.69萬元。
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