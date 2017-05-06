港股直擊 即巿股評

中資金融股季度業績期過後，多隻重磅藍籌亦陸續公布季度業績，無獨有偶，金融股滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)的季度業績，均令市場感到驚喜，兩股股價在業績後都曾經出現明顯升勢。至於未來兩周要留意的，還有港交所(00388)及騰訊(00700)，分別於5月10日及17日公布季度業績，相信對兩股股價亦可能構成影響。

眾多季績股中，特別想討論滙豐。滙豐公布，首季普通股東應佔除稅後利潤雖然按年倒退19.5%至31.3億美元，不過按季卻扭虧為盈，較市場預期理想。滙豐在業績公布後，在周四午後走勢顯著向好，高位曾急升逾3%至逾兩個月高位，直逼67元水平，當日收市仍升近3%。滙豐走勢突然轉強，亦吸引資金追貨，逾1100萬元資金選擇在周四當日流入滙豐認購證，一反往日「正股上升開Put、正股下跌開Call」的散戶常態。

滙豐股價突然抽升，究竟對相關窩輪帶來甚麼影響？撇除股價升勢對輪價帶來的升幅外，投資者或更需關注相關產品引伸波幅的變化。溫故知新，引伸波幅是指市場對相關資產未來價格波動性的預期，滙豐急升後，由於股價的波動性突然增加，加上從資金流顯示滙豐窩輪的需求上升，在雙管齊下的影響下，滙豐的場內期權引伸波幅在周四午後有所上升。根據《彭博資訊》的數據，滙豐的三個月貼價場內期權引伸波幅，由業績公布前約14%左右，在業績後升至15%附近。相關升幅傳導至滙豐窩輪上，有心水清的投資者可能會發現，部分滙豐認購證在周四午後的實際升幅，可能比以實際槓桿乘以正股變幅所帶來的理論升幅更高，原因之一可能就是正價及引伸波幅同步上升，令投資者「賺價又賺窩」。

不過凡事有兩面，業績前已部署滙豐認購證的投資者可能「價窩兩賺」，但如果周四午後才「追貨」的投資者，則要承受未來引伸波幅回落的風險；特別是在引伸波幅上升之際入場，即意味投資者需以較高的成本買入窩輪。當股價的波動性減少，又或者對相關資產的產品需求下降時，引伸波幅便有機會回落，而該情況在周五已隨即出現。

滙豐在周五未有出現明顯變化，全日保持在66元至67元之間徘徊。由於股價的波動性突然減少，引伸波幅下跌或者是隨後的結果。另一邊廂，投資者未有再如周四午後般，踴躍入場爭購滙豐窩輪，需求突然下跌，亦是令滙豐窩輪引伸波幅回落的原因。當引伸波幅回落時，將會對窩輪價格帶來負面影響，這亦是為何滙豐價格在周五變化不大，但大部分活躍滙豐認購證在周五均出現輪價下跌的原因，而且該批活躍輪的年期通常較短，引伸波幅變化所帶來的影響就更大。

投資者可能會問，有甚麼方法可減低引伸波幅變動所帶來的風險呢？方法之一是選擇年期相對較長的產品，長年期窩輪理論上對引伸波幅變動所帶來的影響較低，不過要留意這類產品通常的實際槓桿亦會較低。如果投資者想要高槓桿，但又想免除引伸波幅的考慮，滙豐牛熊證則可滿足到投資者的這兩個期望，不過牛熊證具有收回機制，投資者要特別留意，並選擇收回距離合適的產品以降低收回風險。

如投資者看好滙豐，或可考慮新上市滙豐牛證(68798)，收回價62.98元，行使價61.48元，17年12月到期。至於看淡的選擇，則可留意滙豐熊(65007)，收回價72.38，行使價73.88元，17年6月到期。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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