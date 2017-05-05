港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，法國總統選舉第二輪投票前觀望氣氛轉濃。港股昨日回吐12點後，今日曾挫逾300點，下試20天線水平。

恒指低開58點，甫開跌幅一度收窄至49點，見24634點全日高，其後沽壓復現，臨近半日收市曾挫294點，見24389點半日低，失守10天線(約24444點水平)。中午跌287點，午後愈走愈弱，曾挫325點，見24358點全日低，逼近20天線(約24316點)，尾段跌勢回順。恒指報24476點，跌207點或0.8%，連跌兩日累挫219點或0.9%，險守十天線。大市今日有約1100隻股份下跌，上升股逾300隻。

總結只有3個交易日的本周，恒指跌138點或0.6%。

全日成交額810.71億元，較上日增加約14.04億元，為4月7日以來最高。

國企指數收報9926點，跌161點或1.6%，創近3個月收市新低。國指連跌5日，累挫391點或3.8%。國指全周跌293點或2.9%。

恒指即月期貨收市跌213點或0.87%，報24355點，低水121點。

A股低收，滬指跌0.78%；深指跌1.21%。兩市成交額約4367億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌6點，報20865。另外，美國今晚將公布美國非農就業數據。法國總統大選次輪投票將於周日舉行。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.7%；油價下挫，「三桶油」跌1.1%至2.7%；瑞聲科技(02018)跌2.5%；蒙牛(02319)跌2.8%。中港地產股向下，華潤置地(01109)跌3.4%；中海外(00688)跌1.8%；新地(00016)跌1.3%。相反，滙控(00005)季績後獲高盛上調目標價至72元，股價升0.2%；電能(00006)升0.4%；中移動(00941)升0.7%，為表現最好藍籌。另外，騰訊(00700)無起跌。

焦點板塊

中資金融股：建行(00939)跌1.8%；工行(01398)跌1.4%；中行(03988)跌1.1%，3股拖低大市62點。另外，新華網引述保監會負責人報道，保險機構要堅守保險保障本位，保監會將着力整治產品不當創新，及時清退違規產品，內險股跑輸，國壽(02628)跌2.6%；平保(02318)跌1.4%；新華保險(01336)挫2.8%，為跌幅最大國指成分股；太保(02601)跌1.4%；太平(00966)跌2.3%。券商方面，廣發証券(01776)和HTSC(華泰證券)(06886) 創52周新低，股價分別跌1.9%和2.5%；國泰君安(02611)創上市新低，收市跌1%。

濠賭股：全線向下，新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂，首季經調整物業EBITDA按年增加42%，期內淨收益按年增加15.73%，惟股價跌1.4%。澳博(00880)首季純利按年增長3.4%，瑞信指路氹的上葡京項目推遲至明年下半年開業，令市場重估評級的催化劑減弱，維持「中性」評級，目標價升至7.6元，股價挫4.5%。另外，銀娛(00027)挫4.6%，為跌幅最大藍籌；金沙中國(01928)跌1%；永利澳門(01128)跌2.4%；美高梅中國(02282)跌3%。

商品資源股：除了石油相關股，今早多隻資源股亦見沽壓。富瑞把內地下半年及明年煤炭價格預測分別下調10%及8%，並維持中煤能源(01898)、中國神華(01088)及兗煤(01171)「跑輸大市」評級，降3股目標價，收市分別跌4.9%、3.5%和4.8%。另外，五礦資源(01208)首席運營官辭任，收市挫9%；嘉能可(00805)公布首季生產報告，復牌挫7.7%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：昨日復牌急升17.5%後，今早一度再升18.6%，收市升14.9%，成交額16.39億元。股價重返遭狙擊前水平。與豐盛交叉持股的卓爾集團(02098)跌0.2%，卓爾昨日以4408萬元增持豐盛1501萬股。持有豐盛9.88%的中國華融(02799)跌1.2%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，分別無起跌、升1.6%和升2.6%。豐盛旗下中國高速傳動(00658)無起跌。

中國恒大(03333)：今早一度反彈半成，收市僅升0.9%，成交額5.11億元。集團公布，4月合約銷售金額378.5億元人民幣，按年增長64.14%。另外，集團計劃2017年全年贖回70%的永續債，到目前為止，已贖回永續債561.8億元人民幣，完成50%永續債的贖回。

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