今日 16:53
重要通告
港股直擊
信利國際(00732)公布，4月份綜合營業淨額約17.09億元，較去年同期增加約9.62%。
今年首4個月，累計綜合營業淨額約72.34億元，按年上升約15.69%。
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習廣思
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李庭豐
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