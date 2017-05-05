即巿股評 港股直擊

上次本欄已指出港股真正「市底」認真麻麻，10天線低於50天線的中線市寬反覆向下，恒指卻創出21個月新高，背馳情況極為嚴重。對上一次出現這種大型背馳要數2015年2月左右，當時中線市寬超賣後作出大型反彈，就是4月上旬出現的「大時代」情況，當然，那時候有單日超過2000億成交支持，暫時看不到現在港股會有本身吸引資金大舉湧入。

現策略除了靜觀其變，多持現金外，「不殘不買」短炒亦值博，成份股首推中石油(00857)，國際油價創5個月低，減產協定並未改善原油供應過剩狀態，油組排除擴大減產，利淡消息即時放大。當今美國已是油組以外的全球第6大原油出口國，是供應過剩元兇之一，特朗普很少就油價發表言論，那更要留意，若能就穩定油價釋出正面訊息，油價短期反彈可期，亦對巨企沙特阿美上市有利。至於中石油，14天RSI已跌至18水平，嚴重超賣情況罕見，正股今日低見5.19元，最新報5.22元，跌2.8%。

博超短線反彈可吼中石油牛證(67304)，收回價4.68元，今年12月到期，槓桿5.9倍，條款相當中庸，現報0.089元，跌11%，現價已可入第一注，博正股短期反彈逾2%，若正股再跌至更超賣，之後反彈力料更強，屆時可能會有大行話抵買，再將重組概念及資產折讓再搬出來。

羅崇博 (杜比)