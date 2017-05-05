即巿股評 港股直擊

早於4月13日收到學生Judy的提問，雖然我在4月19日於另一專欄已給她回覆，但我認為值得在本專欄與大家再分享一次，她的問題如下：「聶Sir你好，股票學問真是有如浩瀚海洋一樣深。我想請問你對中綠(00904) 的看法，我發覺此股從3月13日開始被沽空的金額都很大！股價亦開始大跌。這種情形是否意味著有心人是用沽空賺錢，而無須再炒上股價呢？另外我有留意去年12月15公告，是串連財技嗎？盼望賜教，謝謝聶Sir！」

早已踏足股市優勢

當時我給她這樣的回覆，股票學問的確是博大精深，除了因為股票市場發展不斷進步，也因為有人的參與，投資者(買賣雙方)的想法也隨著時代變遷，而有所變化，造成昔日管用的獲利方法，今日可能已不適用；或是今日鑽研出來的新方法，有朝一日也會被淘汰。這樣看來，若我們不與時並進，是否意味着我們無法在股市獲利呢？答案當然是肯定的，理由是公開市場資訊越見範圍廣泛和普及，同時相對的規管亦在不斷改變，但對於早已踏足股市的人卻是有利的，皆因就如Judy這般用心研究獲利方法的投資者，市場觸覺顯然已較五成以上的散戶優勝，否則不會在尋覓合適投資目標時，有時會產生奇怪的感覺，那就是偶爾遇上極難找到合適的股票，甚至是連一隻也看不上的日子，這正是市場觸覺成長的證明。

懷着起初分析熱誠

當別的投資者還在懵然不知市場的氣氛有所變化，繼續以為舊方法仍是管用之際，跟Judy般市場觸覺敏銳的投資者，內心已泛起一些不安的感覺，開始調整自身的投資略策，迎合市場的變化，這就是我上述的優勝之處。畢竟Judy是我任教「股仔淘金班」的第一代學生，經過差不多兩年時間的投資盲點修正與投資技術精進的過程，雖然已由在股市不常獲利，進步至如今獲利已成了次要的投資目標，卻不感到滿足，開始升華至有意探討股市的本質，捕足有心人的布局，瞭解股價的升跌規律，這亦是她在投資視野、心態與技巧成長的證明。坦白說，在超過18年的教學生涯，在業餘範疇仍能堅持不斷學習和要求自我進步的學生並不多見，Judy就是其中一位，盼望她能看到自身經已進步的地方，學會欣賞自己的長處和優勢，懷著起初分析股票的熱誠，向著投資技巧的下一個階段進發！

偷步沽空的可能性

回應Judy關於中綠(00904)的提問，她的着眼點為此股是否存在有心人偷步沽空的可能性，理由是她留意到從3月13日開始沽空金額開始增加，不過我看沽空量較大的應見於3月15日起。若參考同期股價表現，於3月14至17日(星期五) 連跌四日，累跌近56% (0.174元→0.077元)，初步看來沽空數據跟股價走勢吻合。但邏輯上我認為倘若有心人部署沽空圖利，從2月初至3月13日進行會較合理，繼而於3月14至17日壓下股價，再於3月20日 (星期一) 起逐步平倉離場。

至於此股的後續分析，留待下周一(5月8日)再續。

聶Sir

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