即巿股評 港股直擊

讀者周小姐問:「本人在4.01元買入威勝集團(03393)及在9.45元買入中海油(00883)，請問該股前景如何?」（周五分別收報3.78及8.82元）

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我個人不太喜歡油價於預期之外向下壓，所以中海油股價難以有較理想的反彈。其走勢相對較弱，尤其業績帶動股價上升後，未能持續強勢並慢慢向下。我覺得這段期間，投資者對商品價格的看法轉差，股價持續挨下去的機會頗高，要視乎周小姐的想法。而我會選擇『長痛不如短痛』，現價沽貨。若周小姐不捨得，就要等很長的時間，股價才有機會慢慢向上。至於，威勝集團股價能返家鄉就很難說，其股價長年累月均令人失望。股價重估的機會較難，未必有特別好消息刺激股價向上。我建議周小姐訂止蝕位，大約3.5元，無謂太過癡纏。始終業務不是太差、估值亦不算太高，期望大市勢頭轉好，帶動其股價向上。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「威勝股價走弱多時，相信是與近年業績欠佳有關。受累完成合約減少，該股去年營業額減少12%，純利更挫27%。雖然管理層持續作出回購，去年每股派息亦維持24港仙(股息率增至逾6.3厘)，但有大行相繼調低目標價，令威勝股價再度下跌。若進一步跌穿4月24日低位3.57港元，閣下亦應壯士斷臂，以避免招致更大損失。

至於中海油，走勢跟隨國際油價偏弱，主要與美國活躍石油鑽井平台數目上升，以及利比亞政局緩和有關。不過，美國將進入駕駛旺季，配合石油巨企沙特阿美集資前，或會以較高估值上市，均對油價有支撐作用。建議閣下繼續持有，未宜看得太淡，止蝕位放在8.4港元。」

羅崇博 信報投資研究部

「年前獲國家領導人巡視的威勝集團曾是基金愛股，被認定是智能電網發展的受惠者，後來2015年業績令市場大失所望，股價暴跌後去年大部分時間走區間，今年以來走勢平平，近月回購亦只能令股價死貓彈。4元是重要蟹貨區阻力，勿抱太大期望能突破，建議反彈到3.9元減持。至於中海油，現價處於過去12個月的多重底，不容有失，若跌穿8.7元可能發展另一個新跌浪，要小心，加上油價難測，中海油實非理想投資對象，只宜跌至技術嚴重超賣才博反彈。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。