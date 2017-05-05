港股午後跌幅擴大，二時正前，恒指最多曾跌325點，低見24358，逼近下方的20天線(約24314點)支持。
截至2時24分，恒指跌256點，報24427。
國企指數報9907，跌180點或1.8%。
中資金融股拖累大市，國壽(02628)午後曾跌3.4%，低見22.7元，跌至100天線水平，最新跌3%報22.8元。新華保險(01336)跌3.4%，暫為表現最差國指成份股。
個別公用股發揮避難作用，電能實業(00006)升0.3%，報70.85元，暫錄6連升。
港股午後跌幅擴大，二時正前，恒指最多曾跌325點，低見24358，逼近下方的20天線(約24314點)支持。
截至2時24分，恒指跌256點，報24427。
國企指數報9907，跌180點或1.8%。
中資金融股拖累大市，國壽(02628)午後曾跌3.4%，低見22.7元，跌至100天線水平，最新跌3%報22.8元。新華保險(01336)跌3.4%，暫為表現最差國指成份股。
個別公用股發揮避難作用，電能實業(00006)升0.3%，報70.85元，暫錄6連升。
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