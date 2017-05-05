即巿股評 港股直擊

成日都同自己講咪咁鬼迷信，但有時又真係唔到你唔信邪，之前唔少缸邊友都有一套「節氣轉勢論」，即係一年24個節氣，大市往往喺節氣當日會出現轉勢。隔晚美股都算係咁，早段有啲腳軟，但散場前收復大部份失地，只有道指些少；歐洲股市直情係勁揪，德國DAX同法國CAC指數都創咗新高，咁嘅情況之下，又點會諗到港股今日上半場會咁樣衰，唔知同今日夏至有冇關係。

恒指噚日尾市收復大部份失地，僅跌12點，估佢唔到今日跌到一仆一碌。恒指開市24625點，最高見過24634點後直插無水花，半場最低見24390點，中午收市24396點，跌287點或1.1%，10日線(24436點)失守，20日線(24312點)岌岌可危。至於國指本來已經疲弱，今日雪上加霜，半場報收9895點，跌192點或1.9%。本來已失守多條移動平均線，今日連100日線(10008點)都不保，下一支持勉強喺9800點，穿埋真係無眼睇，事關條250日線喺9538點，跟現價有一大段距離。

重磅股幾乎全軍盡墨，除咗中移動(00941)同吉利汽車(00175)逆市上升，其他全部仆直。龍頭騰訊(00700)跌0.5%或1.4元唔算多，但之前屢創新高嘅瑞聲(02018)，顯著下跌2.2%。內銀股同內險股繼續瀨嘢，內險股跌幅更明顯，皆因中保監有嘢講，指責保險機構不得炒作概念同搞噱頭，話要採取一定期限內禁止申報新產品等監管措施，對失職高管人員追究責任。

除咗內銀內險股，濠賭股亦捱沽，銀娛(00027)份成績表再靚仔都冇用，半日跌5.4%，係表現最差藍籌股。缸邊友擔心博彩收入再進入放緩狀態，整個板塊都走樣。內地商品期貨跌到嘔白泡，資源股被拋售，三桶油喺油價急挫半成之下無運行。

今日半場下跌股票1190隻，上升股份寥寥可數，只有286隻，整體表現相當難睇。之前阿Man一直強調，恒指升唔穿24700並企穩，國指走勢疲弱係隱憂，結果今日就趁節氣突擊。港股今日先開始插水，暫時都係睇定啲，雖然對於後市仍然睇好，但喺恒指仍有機會考驗20日線，甚至50日線之前，都係眼看手勿動。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)