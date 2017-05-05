港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，法國總統選舉第二輪投票前觀望氣氛轉濃。港股昨日回吐12點後，今早進一步下試十天線水平。

恒指低開58點，甫開跌幅一度收窄至49點，見24634點半日高，其後沽壓復現，上午11時後愈走愈弱，臨近半日收市曾挫294點，見24389點半日低，失守10天線(約24436點水平)。恒指中午收報24396點，跌287點或1.2%，大市成交額425.37億元。

國企指數中午收報9895點，跌192點或1.9%。

A股半日低收，滬指跌0.68%；深指跌0.31%。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.6%；工行(01398)跌1.8%；中行(03988)跌1.9%；友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005) 季績勝預期，高盛最新上調目標價睇72元，維持「買入」評級，股價跌0.5%。另外，騰訊(00700)跌0.6%；隔晚油價挫近半成，「三桶油」半日跌1.8%至3.2%。相反，中移動(00941)逆市升0.4%，已屬上午表現最好藍籌。

焦點板塊

內險股：新華網昨日報道，中國保監會有關負責人表示，保險機構要堅守保險保障本位，強化產品保障屬性，保監會將着力整治產品不當創新，及時清退違規產品。內險股跑輸，國壽(02628)跌2.6%；平保(02318)跌1.5%；新華保險(01336)挫4.2%，為跌幅最大國指成分股；太保(02601)跌1.8%；太平(00966)跌2.8%；人保(01339)跌1.6%；財險(02328)跌1.3%。

濠賭股：全線向下，新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂，首季經調整物業EBITDA按年增加42%，期內淨收益按年增加15.73%，惟股價半日挫4.3%。澳博(00880)首季純利按年增長3.4%，瑞信指路氹的上葡京項目推遲至明年下半年開業，令市場重估評級的催化劑減弱，維持「中性」評級，目標價升至7.6元，股價挫4%。另外，銀娛(00027)挫5.4%，為跌幅最大藍籌；金沙中國(01928)跌2.4%；永利澳門(01128)跌4.5%；美高梅中國(02282)跌3.9%。

商品資源股：除了石油相關股，今早多隻資源股亦見沽壓。富瑞把內地下半年及明年煤炭價格預測分別下調10%及8%，並維持中煤能源(01898)、中國神華(01088)及兗煤(01171)「跑輸大市」評級，降3股目標價，半日分別跌5.4%、4.2%和5.5%。細價煤股跌勢更急，恒鼎(01393)挫15.9%；首鋼資源(00639)跌5.1%。另外，五礦資源(01208)首席運營官辭任，半日挫7.9%；嘉能可(00805)公布首季生產報告，復牌挫6.8%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：昨日復牌急升17.5%後，今早一度再升18.6%，半日升14.5%，成交額10.61億元。股價重返遭狙擊前水平。與豐盛交叉持股的卓爾集團(02098)無起跌，卓爾昨日以4408萬增持豐盛1501萬股，最新持有3.53%。持有豐盛9.88%的中國華融(02799)跌1.2%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，分別無起跌、升3.2%和跌2.6%。豐盛旗下中國高速傳動(00658)跌0.1%。

中國恒大(03333)：今早一度反彈半成，半日升2.1%，成交額3.39億元。集團公布，4月合約銷售金額為378.5億元(人民幣．下同)，按年增長64.14%。另外，集團計劃2017年全年贖回70%的永續債，到目前為止，已贖回永續債561.8億元，完成50%永續債的贖回。

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