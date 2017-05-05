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今日 11:24 港股直擊 即巿股評

恒指續挫逾200點 濠賭股捱沽

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港股昨日回吐12點後，今早進一步下試十天線支持。恒指低開58點，甫開跌幅一度收窄至49點，見24634點暫時高，其後愈走愈弱，上午11時後最多跌239點，見24444點，逼近10天線(24442點)。截至上午約11時16分，恒指報24456點，跌227點或0.9%，大市成交額345.01億元。

國企指數報9948點，跌139點或1.4%。

A股偏軟，滬指跌0.97%；深指跌0.16%。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌1.2%；建行(00939)跌1.6%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌1.3%。另外，騰訊(00700)跌0.6%；滙控(00005)季績勝預期，高盛最新上調目標價睇72元，維持「買入」評級，股價最新跌0.2%。

相反，中移動(00941)升0.5%。

濠賭股跑輸大市，新濠國際(00200)曾挫5.2%，最新跌4.7%，集團公布附屬新濠博亞娛樂，首季經調整物業EBITDA按年增加42%，期內淨收益為12.77億美元，按年增加15.73%。

澳博(00880)首季純利按年增長3.4%，瑞信維持集團「中性」評級，指路氹的上葡京項目推遲至明年下半年開業，令市場重估評級的催化劑減弱，目標價由7.3元上調至7.6元。股價曾挫6%，最新跌4%。

另外，銀娛(00027)急挫4.2%，為跌幅最大藍籌；金沙中國(01928)跌2.3%；永利澳門(01128)跌3.4%；美高梅中國(02282)跌4.1%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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