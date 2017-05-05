即巿股評 港股直擊

喺基本上係恒指5分鐘圖上面，見到噚日都有兩個位可以放走隻恒指牛(67781)：下晝1點5分同埋2點35分直至收市前呢段時間。翻查返(67781)嘅證價，喺呢兩個時段(67781)嘅證價都有0.04蚊或以上，以mark底咗0.038蚊為買入價計算(點解係0.038蚊為買入價？咁就麻煩你睇返噚日隻《輪證贏家》)成件事恒指牛(67781)雖然未能為我哋帶來一餐午餐，不過都未至於令我哋倒輸一餐飯。

放走隻恒指牛(67781)嘅同時，還記得亦係買入恒指熊(64025)嘅靚位嗎？按噚日快速睇圖而所下嘅呢個結論，同樣地噚日有兩個位可以入到隻恒指熊(64025)，咪就係你放走隻恒指牛(67781)個時囉。今日港股裂口低開開市，依家10點11分，同咗一個識咗10年嘅PR朋友Lily Chan吹完正經嘢之後，個市就連24500點都無埋，恒指熊(64025)升咗成26格，就算噚日隻恒指牛(67781)早走咗，今日呢隻肥熊都唔止幫你搵返呢兩轉嘅手續費，依家10點18分，恒指5分鐘圖見到SlowStc(14,3)、MACD同14RSI都出現超賣，嗱嗱聲收割之後，晏少少lunch你仲可以去嘆茶(灣仔啲酒樓唔係加10%，而係加13%，好貴架，無咩特別嘢我哋都唔會去架)。其實就算呢隻稿出咗街之後，見到恒指5分鐘圖有超賣嘅情況，你隨時都可以進行收割，亦最好今日收割，因為今日星期五，過一個Happy Friday唔好咩。

當然，如果你話你嗰注唔係好大，都只係「少少地玩吓咁」而你又唔介意坐過weekend的話，仍然揸住隻熊仔都ok嘅，事關日線圖都見到恒指呈現緊個「圓頂」出嚟，頸線位暫且用住上星期二(4月25日)嘅低位24201點先啦，依家10點22分，恒指最低暫時做過24448點，10天線就係24445點，只係3點之差，分分鐘下晝未到就順便穿埋，再落就講緊係20天線(23416點)，亦都即係保歷加通道嘅中軸，咁依家恒指粒燭喺保歷加上升通道仲保唔保得住？揸住熊仔嘅你，可能已經大嗌「跌穿佢！跌穿佢！」

「咁即日追跌得唔得呀？噚日掛住開會無時間搞呀！」嗯……唔好啦，你咁忙，繼續開會啦！萬一個市死頂住條10天線而唔落嘅話……神仙都難救。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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