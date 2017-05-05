即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後呈近「V」形走勢，全日波幅152.95點。恒指全日收市報24683點，跌12點或0.05%，成交金額796.67億元。國指收報10088點，跌85點或0.84%；上證收報3127點，跌7點或0.25%。兩市合計成交4530億元。三個指數都偏軟，當中以國指走勢最差。

恒指以「T字線」收市，走勢偏離保歷加通道頂部，走勢略為轉弱。

外電引述知情人士指出，中國計劃啟動新一輪央企混合所有制改革試點，有多達10家企業都在準備混改方案，其中包括中車集團子公司計劃引入復星國際(00656)和國投創新，中核集團子公司擬引入中廣核，國電投，中核建，大唐(00991)和華能(00902)。

美國眾議院以些微優勢通過法案廢除奧巴馬醫保，並將送交參議院表決。不過，法案能否得到共和黨人支持，仍為關鍵。美國上周首次申領失業金人數下降1.9萬，跌至三周低位的23.8萬，顯示就業市場強勁。美股三大指數個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指或低開，若不破24500水平，有望反彈。

個股介紹：

DYNAM JAPAN (06889)的主要業務為在日本經營日式彈珠機遊戲館。

集團日前公布，在截至2016年12月底止9個月，總收入上升5.2%至1181.65億日圓。期內總投注額按年下跌1.9%至6159.28億日圓，總派彩金額亦下跌3.4%至4977.63億日圓。期內，集團開設3間新低投注額遊戲館，及關閉1間低投注額遊戲館；截至去年12月底的遊戲館數目達至444間。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率17.54倍。近日再有日本彈珠機公司上市，DYNAM亦出現異動。股份昨收15.74元，上望18.5元，止損設於15元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。