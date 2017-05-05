港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指盤中曾跌過百點，收市跌幅收窄。港股昨日回吐12後，料今日早段續軟。市場聚焦即將公布的美國非農就業數據和周日舉行的法國總統大選次輪投票。

道瓊斯工業平均指數曾挫110點，收市僅跌6點或0.03%，報20951；標準普爾500指數收市升1點或0.06%，報2389；納斯特綜合指數收市升2點或0.05%，報6075。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍向下，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.62元，較本港上日收市升0.27元；國壽(02628)ADR收報23.28元，跌0.22元；中國鋁業(02600)ADR收報3.6元，跌0.06元；中石化(00386)ADR收報6.13元，跌0.06元；中石油(00857)ADR收報5.28元，跌0.09元；中海油(00883)ADR收報8.78元，跌0.14元；中移動(00941)ADR收報83.32元，跌0.38元；聯通(00762)ADR收報10.05元，跌0.05元；中電信(00728)ADR收報3.71元，跌2仙。

ADR港股比例指數收報24581點，跌103點或0.42%。夜市期指收報24528點，跌40點，較昨日恒指收市低水156點。恒指昨日收市競價時段嘜至全日最高位，收報24683點，跌12點或0.1%。

另外，美國今晚將公布美國非農就業數據。法國總統大選次輪投票將於周日舉行，中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)與極右派候選人馬琳勒龐(Marine Le Pen)對決，目前輿論認為馬克龍看高一線，惟留意一旦友歐盟的馬琳勒龐勝出，會引發市場震盪。

焦點板塊

石油相關股：隔晚外圍油價受壓，紐約和布蘭特期挫約4.8%，兩者均創下去年11月29日後、即石油出口國組織(OPEC)達成減產協議以來新低。市場憂慮利比亞產油量可能增加，以及OPEC減產協議的持續性。

內房股：昨日普遍跑輸，收市後多家公司公布4月銷售表現，中國恒大(03333)上月合約銷售額按年增64%；龍光地產(03380) 上月合約銷售額按年增69%。另外，紅星美凱龍(01528)擬向天津暢和股權投資基金管理有限公司管理的信託基金，出售旗下兩個購物商場，基金打算把兩個購物商場證券化，並在中國發起REITS計劃。

焦點股份

新濠國際(00200)：旗下附屬新濠博亞娛樂，首季經調整物業EBITDA為3.53億美元，按年增加42%。期內，應佔淨收入1.13億美元，按年上升1.85倍，派息0.03美元。

榮暉國際(00990)：進行2供1，供股價0.15元，較昨日收市價0.214元折讓約30%，集資淨額3.94億元。控股股東Wide Bridge Limited為供股包銷商。

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