即巿股評 港股直擊

美聯儲維持利率不變，恒指昨日低開15點，其後跌幅一度擴大至165點，最低見24530點，午後跌幅收窄，全日跌12點，收報24683點，大市全日成交額796.67億元。港股傳統上有「五窮六絕七翻身」之說，而事實上目前仍有多項不明朗因素拖累港股，如內地監管當局加強去槓桿，短期市況難免波動，加上美國總統特朗普提出一個歷來最大規模減稅建議，令人憂心美聯儲為防通脹失控，未來會重手加息，另法國總統大選次輪投票周日(7號)舉行，中間派Emmanuel Macron支持度高企，估計當選機會大，但若大熱倒灶，由極右派Marine Le Pen上場，引發法國脫歐憂慮，故現階段仍應採取候低吸納的策略。

選股方面則可留意內銀股，內銀股近期表現疲弱，原因是內地開始「收水」，銀監會更強勢監管，全力去金融槓桿。但過去內銀股面對資產質素惡化、地方債等等問題，股價走勢也曾偏弱，但消息過後股價又再見新高，面對今次信貸監控問題，相信又是「歷史重演」，故現階段反而是候低吸納的機會。其實內銀股首季業績已較市場預期為佳，純利增長反彈，平均按年增長4%。淨息差、手續費收入增長及信貸質素上皆有全面的改善，基本因素並非太差。

內銀股中，筆者向來首選建行(00939)，該行的各項經營指標未必最佳，但該行為首家以全流通形式在香港上市的國有商業銀行，無論上升或下跌的速度也比其他內銀快，這是其股價特性，預計內銀股反彈之時，建行將會是率先反彈的股份，建議可候6.18元買入，目標7.15元，跌穿6元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益