即巿股評 港股直擊

放假時一班朋友問及近期有什麼好的可以投資，不求大升特升，但要求能在較安全又較低位買入，可以一嘗坐穩釣魚船滋味，這個要求說容易又得、説困難又得，要下一個決定落入不同人手中會有不同的結果。

風險分結構性與短暫性

其實要釣魚船在投資角度必然需要先承受一些風險在前，如果不是這樣又何來能在低位買貨，能在低位買必需有人甘心情願賣貨給你，而令你能買到另一投資者手持的貨，就需有外在因素影響他了，這外在因素是長或短，是大影響或只不過小事一樁，各人有各人的看法與盤算，當中投資者可能未細心看清楚，只受市場氣氛所牽動而作出決定，如果自己能夠掌握多些資料數據自行多作分析，比其他每天只看大利市機或單純只看價位的投資者必然有利，很多時這些風險其實是表面居多，看清背後便知只不過給市場放大了。

向朋友解釋例如在去年美國大選特朗普勝出後，因特朗普要回禮於普京，油價是必然之選擇，可買油股或俄羅斯ETF，當然現在已高位回落，但當時曾經升得漂亮，上得車要識得自己落車。又如美韓近期媒體報道接近開戰邊緣，筆者也提過口水戰居多，而在那時刻韓、日股市照升，不是股市不理智，而是有醒目錢看清背後因果，特別韓股在前總統朴槿惠及北韓事件影響下，韓股今天已升至五年新高，這些完全與大眾媒體談到經濟及政治已岌岌可危，完全背道而馳。這不是媒體報道有誤，而是大部份投資者只看目前，未有時間分析背後事情，總有一些醒目錢時常會走在我們之前，及當時醒目錢願意承受當下的負面消息，只因他們了解的、看得透徹比我們多，醒目錢壓下去的是未來，而大部份散戶壓下去的是看當下，往往分別在於此。

「低買高賣」必勝法

不料說完上述之話隨即給友人群起而攻，有的說我只講風涼話，完全不知他們的疾苦，慣性又係問現在有何地方或哪隻股票符合上述情況，可以當下作投資呢？其實放在眼前美國經濟復甦，美股已明顯預先反映出來，上到現在位置正在慢慢消化等待實體經濟上來，所以可以預期資金會找出路，例如法國大選今次出現黑天鵝機率極低，歐洲已開始有資金進入，另邊廂國內正打擊金融機構，滬深指數已經下破3500點心理關口，風暴大家都知總會過去，只不過未敢押注而已，但不要忘記下月A股納入MSCI機率很高，而港股現屬於合理水平，隨後當環球資金要選擇地區投放時，歐洲及中港必然吸引大於美股，只不過內地監管風暴未完、法國大選未塵埃落定時，這些正正就是媒體實情報道當下情況。這又確實無可厚非，但下一步就要投資者自己分析，這些就是上文開頭所說要低位就有風險，但覺風險多寡落到每位投資者手中又有不同之看法與做法。記得年青時老師教過股市必勝法，老師說如果此法不贏錢，他人頭博芋頭，直至今天此法確實未輸過，此法就是「低買高賣」，當年聽後目定口呆，完全反駁不到，要低買後能在日後高價賣轉手，當時必須有些短暫問題或風險出現，才有好股可低位入貨機會，而風險要自己識得衡量才好。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。