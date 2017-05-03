重要通告 港股直擊

綠城中國(03900)公布，截至4月底止四個月，累計取得總合同銷售面積約203萬方米；總合同銷售金額約347億元(人民幣‧下同)。

今年首4個月，綠城集團累計取得合同銷售面積約115萬方米，合同銷售金額約250億元；其中，歸屬於集團的權益金額約135億元。於4月底，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約40億元；其中，歸屬於集團的權益金額約為22億元。

若單計4月，共銷售3202套單位，銷售面積約42萬方米，銷售金額約94億元，銷售均價約為每方米2.2萬元。